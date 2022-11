Foto: Léo Bicalho - Acordo foi firmado nesta quarta-feira

Foi firmado nesta quarta-feira (16) entre o Governo de Minas e Prefeitura de Capitólio um convênio para a viabilização das obras de revitalização nos cânions. A assinatura do documento foi realizada pelo Secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, e o prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva.

O acordo tem a promessa de oferecer mais segurança para o turismo local, através de trabalhos de prevenção, o que garante que os visitantes possam realizar passeios de forma tranquila no lago de Furnas. O orçamento total previsto é de dois milhões, novecentos e vinte e nove mil reais e vinte e quatro centavos, sendo dois milhões aporte direto do governo e o restante contrapartida do município.

Também estiveram presentes na cerimônia, o subsecretário de Turismo, Sérgio de Paula, o Deputado Estadual, Antônio Carlos Arantes, Mônica Aydar, gerente executiva da Associação dos Municípios do Lago de Furnas, e a vereadora de Capitólio, Cristiane Amorim.

De acordo com o Secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, será construída uma contenção em algumas partes para evitar o risco de queda das rochas futuramente. “Essa revitalização é um esforço de tornar o destino mais seguro. É importante também dizer que há cerca de dez meses os cânions estão sendo monitorados cotidianamente, com relatórios sendo produzidos toda sexta-feira. E nosso trabalho tem sido todo voltado para consolidar esse processo de estabilização dos cânions”, comentou.

O prefeito Cristiano Geraldo da Silva agradeceu a parceria com o Governo de Minas e a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), recordando como o apoio do estado, além dos empresários de Capitólio, foi essencial para que pudessem retomar o turismo na cidade em cerca de 80 dias após o acidente em janeiro deste ano. “Agora esse convênio vai servir para que possamos realizar mais alguns complementos. Nós já vínhamos trabalhando com responsabilidade, e essa ação vai permitir que possamos aumentar ainda mais os feitos na região dos cânions, trazendo mais segurança para os turistas e para as pessoas que dependem dessa movimentação turística para sua subsistência”, afirmou.

Através de análises produzidas por uma equipe de técnicos da prefeitura de Capitólio e por geólogos da UNESP e da UFG, que deram origem ao Plano de Trabalho, foi possível na construção do convênio. O objetivo das obras consiste na estabilização de taludes rochosos nas áreas 3 e 4, localizadas próxima à cachoeira do cânion apontadas no Plano de Trabalho como de maior risco para visitação.

A operação busca combater o movimento das colunas, através do método de rocha grampeada com o faceamento em tela metálica. A obra, cujo prazo inicial previsto é de dois anos. Após a conclusão das obras, a visitação poderá ser ampliada no local que é o mais procurado pelos turistas.

