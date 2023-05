Juiz de Fora permanece entre as cidades que possuem infraestrutura turística adequada, com atrativos e serviços de qualidade, o que faz com que ela se mantenha na posição B, conforme o Mapa do Turismo do Brasil, divulgado pelo Ministério do Turismo. O município integra a Instância de Governança Regional (IGR) Caminho Novo.



A classificação alcançada possibilita que a cidade tenha acesso a financiamentos e programas com recursos específicos para o segmento oferecidos pelos governos federal e estadual, como linhas de crédito, convênios, capacitação profissional, qualificação de serviços turísticos, entre outros. Esses apoios podem contribuir para o desenvolvimento do turismo local, aprimorando a infraestrutura, a oferta de serviços e a experiência dos visitantes.



Outras duas cidades da IGR Caminho Novo, Santos Dumont e Simão Pereira, também estão no mapa na posição D e receberam certificado do Ministério do Turismo. Em todo o país, 2.477 municípios e 335 regiões turísticas foram incluídos no Mapa do Tursimo do Brasil, sendo 27 cidades de Minas Gerais na categoria B, 69 na C, 365 na D e 123 na E.



A Secretaria de Turismo de Juiz de Fora (Setur) ressaltou que o Ministério do Turismo conferiu reconhecimento ao trabalho que vem sendo desenvolvido em prol do turismo local pela secretaria com o apoio do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e da IGR Caminho Novo. "Estar bem posicionado no mapa do turismo possibilita que Juiz de Fora aumente a divulgação e a promoção dos seus atrativos e eventos, contribuindo para o aumento do fluxo de turistas, impulsionando a economia local e fortalecendo a imagem da cidade como um destino turístico de excelência", considera o município.



Tags:

turismo