Há um bom tempo, o Uruguai, mais precisamente a cidade de Punta del Este, se tornou um dos principais destinos de turistas brasileiros amantes de uma boa jogatina, já que o local além de possuir praias estonteantes, também abriga alguns cassinos.



Com isso, recentemente, Enrique Antía, Intendente de Maldonado, departamento onde fica localizado Punta del Este, afirmou que o local deverá ganhar uma nova atração até 2025.



Segundo Antía, a equipe técnica responsável pelas obras do Cipriani Ocean Resort Residences já apresentou o plano de trabalho para a Direção Geral de Planejamento Urbano de Maldonado, e que o empreendimento tem previsão para ser inaugurado em 2025. “Tenho a confirmação de que as escavações já começaram e, segundo os técnicos responsáveis pelo projeto San Rafael, em 2025 será inaugurado o hotel e cassino. Até 2025 estarão também as bases de concreto necessárias para as torres que acompanham o projeto, porque esse é um tratamento que têm de fazer desde o início”, afirmou Antía.



Por muitos anos, ocorreram várias idas e vindas em relação à construção desse novo empreendimento, mas no final do ano passado, Maldonado finalmente permitiu que o empresário Giuseppe Cipriani seguisse em frente com o desenvolvimento do Cipriani Ocean Resort Residences.



As obras no local tiveram início em janeiro deste ano e contam com a presença de pelo menos mil trabalhadores, que serão responsáveis por construir um edifício com 80 quartos e um estacionamento subterrâneo com mais de 250 vagas. O empreendimento ainda contará com duas torres, que somadas terão pelo menos 280 unidades habitacionais e a torre principal terá 320 metros de altura, e quando construída será a mais alta do continente sul-americano.



Regulamentação fica mais próxima

No ano passado, muito se falou sobre a regulamentação dos jogos de azar no Brasil e o consequente retorno dos cassinos no país após a aprovação na Câmara dos Deputados do Projeto de Lei 442/91. Contudo, por ser um ano eleitoral e a regulamentação dos jogos de azar ser vista como um tema polêmico, a proposta mesmo sendo aprovada pela maioria dos deputados federais acabou sendo engavetada no Senado.



Agora, pouco mais de um ano depois, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, despachou o PL 2234/2022 (número que o PL 442/91 recebeu no Senado) para que a matéria seja analisada na Comissão de Constituição e Justiça.



Há um bom tempo, Pacheco tem divulgado que possuía pretensões de seguir em frente com o PL 2234/2022, que trata sobre a regulamentação dos jogos de azar no Brasil. Caso o texto seja sancionado da forma como se encontra hoje, o país poderá abrigar até 43 cassinos, mais de 290 pontos de jogo do bicho e seis mil salas de bingo e vídeo bingo.



No ano passado, o DataSenado lançou uma enquete questionando a população sobre sua opinião sobre a regulamentação dos jogos de azar no país, e segundo o levantamento, 58% dos participantes se mostraram favoráveis à medida.



