A cara do ver?o Os modelos oversize e aviador est?o em alta para quem quer abusar dos ?culos de sol neste ver?o

Rep?rter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Janeiro/2007

J? foi o tempo em que s? quem "n?o tinha col?rio" usava ?culos escuros. Bonitos, prontos para completar o visual e se transformar em acess?rios da moda, os ?culos de sol s?o uma boa pedida para o ver?o que j? est? a todo vapor.

E eles est?o enormes! O tamanho - principal mudan?a para os modelos do ver?o 2007 - ? a primeira coisa que, quem quer ficar antenada, deve ser ser levado em conta. Quanto maior, melhor! Essa ? a frase. Na l?ngua dos especilialistas em moda, os modelos oversize s?o o ?ltimo grito quando a pedida ? arrasar debaixo do sol dos pr?ximos meses.

A dica da vendedora Ana Lu?za Duarte, que trabalha com ?culos h? mais de dez anos ? ousar no tamanho, sem medo de ser feliz. Nada de achar que est? com cara de abelha ou qualquer outra brincaderinha que vive na ponta da l?ngua. Ser fashion ? abusar no tamanho: seja homem, mulher, crian?a, jovem ou adulto.

Algumas marcas desenvolveram para a linha eyewear arma?es com logotipos grandes e enfeitados com cristais swarovski. A id?ia de ?culos bijuoteria tamb?m pretende se firmar de vez no ver?o 2007. Cada vez mais, detalhes em prata ou dourado envelhecido (tem que ser fosco, gente. Dourado aberto est? out) d?o um charme a mais nos ?culos de sol.

O modelo aviador (foto abaixo) continua nessa esta??o, mas com algumas altera?es. Segundo Ana Lu?za, o formato est? mais arredondado e a parte superior mais reta. "Por enquanto, esses s?o os ?culos mais vendidos" , afirma a vendedora.

Por falar em lentes, as coloridas que fizeram a festa h? algumas temporadas atr?s continuam no passado. Lentes coloridas no arm?rio, porque na moda agora, somente tons mais s?brios.

As cores para essa esta??o s?o os tons de cinza em degrad? e o preto bem escuro. "As lentes claras foram substitu?das pelas completamente escuras, aquelas que escondem bem os olhos" , enfatiza Ana Lu?za.

Custo x benef?cio

Modelos de marcas consagradas, lentes de qualidade e tecnologia de ponta colocam l? em cima o pre?o dos indispens?veis ?culos de sol. Sem contar que as caracter?sticas da moda mudam a cada esta??o.

Para Ana Am?lia Rodrigues, gerente de uma ?tica da cidade, o acess?rio deveria ser encarado como um item fashion, t?o importante quanto uma bolsa ou qualquer outra pe?a.

"Os ?culos ficam no rosto. ? para onde as pessoas olham antes de reparar em qualquer outra coisa. Os olhos s?o o primeiro registro. Se estiverem com um modelo estiloso, bom para voc?. A primeira impress?o ? a que fica" , destaca.

Mas, apesar do bom argumento, Ana Am?lia lembra que ? poss?vel comprar um bom par de ?culos de sol sem gastar tanto. De acordo com a gerente que tem mais de 15 anos de experi?ncia no ramo, h? muitas marcas nacionais que assim como as grandes marcas conhecidas e desejadas apresentam modelos bacanas e com pre?os acess?veis.

O valor da pe?a tamb?m ? levado em conta pela maior parte dos clientes que n?o se importa tanto com a marca. "Alguns modelos chegam a custar R$ 2 mil. E, em Juiz de Fora, h? muito p?blico para isso. Mas se a pessoa prova um ?culos de uma marca nacional bem mais em conta, que ficou t?o bonito quanto um de grife, com certeza ? esse que ela vai levar" , afirma.

Combine com seu rosto

Cada formato de rosto ganha harmonia e equil?brio com um determinado tipo de arma??o. As sugest?es s?o b?sicas e voc? pode ousar para criar combina?es mais inusitadas:

Rosto Redondo As melhores arma?es s?o as quadradas porque as linhas retas criam a ilus?o de que o rosto ? mais anguloso.





Rosto Triangular Os esportivos ou de tamanho maior combinam fazendo com que ele pare?a mais arredondado.





Rosto Quadrado Modelos totalmente redondos ou arredondados apenas nas laterais suavizam as linhas da face





