Foi eleita na noite do último sábado (15) a Miss Beleza Gay Juiz de Fora. A vencedora, Bárbara Rivera, de 31 anos é natural da cidade de Ribeirão Preto. Segundo a Miss, foram apenas 10 dias de preparação para o concurso.

"Fiz minha inscrição no último dia, tive apenas dez dias para ver vestido, passarela, cabelo, maquiagem e tudo que um concurso com essa grandeza pede. Foi tudo bem corrido, mas feito com muito carinho e dedicação, completou a Miss".

Ao entrar na passarela, Bárbara arrancou gritos e palmas da maior parte do público presente, mostrando também sua popularidade. "Foi um sentimento de muita alegria ver todas aquelas pessoas torcendo por mim e me ovacionando ao entrar", completou Bárbara.

O coordenador do Miss Beleza Gay Juiz de Fora, Fernando Valério fez um balanço positivo do evento, segundo ele o novo local trouxe mais conforto para os participantes e foi bastante elogiado. Fernando completou dizendo que a Miss vendedora também agradou o público presente e não apenas o corpo de jurados. A próxima etapa é a preparação para o Miss Brasil Gay.

Miss Brasil Gay

A Miss agora representa o estado do Tocantins no maior certame gay do Brasil, o Miss Brasil Gay Oficial, que acontece em Juiz de Fora. Bárbara contou ao Acessa que sempre sonhou e ser Miss Brasil Gay, e que agora irá trabalhar muito para conquistar o título.

"O único sonho da minha vida é ser eleita Miss Brasil Gay, e junto disso poder utilizar do título para mudar a vida de muitas pessoas e lutar pela classe e pela minha comunidade".

De acordo com Fernando Valério, a partir deste momento já se inicia a campanha para preparar Bárbara para o Miss Brasil. " Os próximos passos da nossa Miss eleita são, primeiramente ela entra em um momento de estudo do regulamento do Miss Brasil, e neste momento nós vamos sentar e estudar o estado do Tocantins, verificar o traje típico e de gala. Precisamos contratar estilista, maquiador etc. Nós prometemos entregar um trabalho de muita qualidade em agosto".

A arte transformista

FOTO: - - Gerald Pizzi

Gerald Pizzi, de 31 anos, é o responsável por dar vida à Barbara Rivera. Segundo Gerald, ele trabalha com a arte há cerca de 6 anos. "Trabalho com arte do transformismo para várias ocasiões, faço presença vip em eventos, participo de concursos de beleza, aprensento concursos, faço ações sociais na minha cidade e também faço vários eventos em minha cidade".

Uma produção demora horas para que seja concluída, é um trabalho de muita dedicação e requer o auxílio de vários profissionais, como cabelereiro, maquiador, estilista, entre outros.

O vestido

FOTO: Helita Moraes - Miss Beleza Gay Juiz de Fora

Bárbara contou a reportagem que o vestido de gala foi inspirado em um luxo bruto da época dos bailes de máscara da cidade de Porto Nacional, inspirados nas damas de época. "Existia um baile em que só as mulheres da alta sociedade participavam, elas vinham fazendo alusões as bonecas de porcelana, por isso eu escolhi tons que caracterizavam as bonecas de Porcelana, pois era assim que as mulheres se vestiam para este baile.

Por esse motivo o meu vestido foi com bastante pedrarias, em vários formatos, franjas, bordados em diversas formas, foi uma mistura de um luxo bruto com bastante penas que veio trazendo essa realeza e essa sofisticação", completou a Miss.