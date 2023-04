Nesta quarta-feira (26) ocorreu a primeira eleição dos representantes da sociedade civil para o Conselho Municipal de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da População LGBTQI, na Casa dos Conselhos, órgão responsável pela estruturação, apoio administrativo e assessoramento técnico dos conselhos municipais, promovendo a coexistência e a troca de experiências entre os conselhos executores de políticas públicas.

De acordo com o assessor de políticas públicas LGBTQIA+, Jefferson Nascimento, que conduziu o processo, o conselho é um órgão de caráter consultivo, permanente e paritário com a finalidade de garantir os direitos, a cidadania, o combate a discriminação e a violência. “A eleição dos representantes da sociedade civil para composição do novo conselho, vem para reiterar o compromisso da gestão municipal em construir junto com a sociedade, movimentos sociais e o poder público políticas efetivas para esta parcela da população".

Também participaram do processo de escolha representantes da comissão eleitoral. As entidades, movimentos e grupos da sociedade civil que tiveram suas inscrições deferidas concorreram a seis vagas. A posse do Conselho Municipal de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da População LGBTQI está prevista para acontecer no próximo mês.

Os representantes titulares eleitos da sociedade civil são: Fórum LGBTQI+ da Sociedade Civil, Ordem dos Advogados do Brasil/OAB - Subseção de Juiz de Fora, Associação de Travestis, Transgêneres e Transexuais de Juiz de Fora (Astra – JF), Ballroom Kunt JF, Coletivo Mães Pela Liberdade de Minas Gerais e Grupo Força Trans. Os suplentes são Grupo de Apoio à Juventude Gay de Minas Gerais (GAG/MGM) e Associação Cultural Miss Brasil Gay.