Para celebrar a o Dia da Diversidade, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), montará a “Tenda da Diversidade” no calçadão da Rua Halfeld, em frente ao Teatro Central, no dia 17 de maio, das 11h às 16h. O Dia Internacional de Combate à LGBTfobia foi criado em 2004 com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para a discriminação, violência, e as exclusões sofridas pela população LGBTQIAPN+. Uma data simbólica que faz referência ao dia em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) deixou de classificar a homossexualidade como uma patologia, no ano de 1990.



A iniciativa irá promover ações de conscientização e promoção dos Direitos Humanos com foco no combate ao preconceito e prevenção às IST/Aids. Na programação estão previstas duas exposições: “Painel Envelhecimento LGBTQIA+ - Perspectivas e afeto” e “Glossário LGBTQIA+ (Português, Inglês, Espanhol e Francês)”.



De acordo com o assessor de políticas públicas LGBTQI da SEDH, Jefferson Nascimento, o objetivo da ação é oferecer visibilidade as questões que envolvem a LGBTfobia, na busca de ações informativas e de sensibilização que contribuam para o enfrentamento da discriminação.



Também na data em que se celebra o “Dia Internacional Contra a LGBTfobia” serão empossados pela PJF os representantes do Conselho Municipal de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da População LGBTQI. Pela primeira vez a cidade contará com um órgão de caráter consultivo, permanente e paritário com a finalidade de garantir os direitos, a cidadania, o combate à discriminação e À violência. A solenidade será às 19h, no auditório Cirene Candanda, na Casa dos Conselhos, Rua Halfeld, 450/7ºandar, Centro.





Tags:

diversidade | LGBT | LGBTfobia