Nesta terça-feira (11) a Prefeitura de Juiz de Fora divulgou o resultado do edital “Meu NOME, minha IDENTIDADE” – Retificação de Nome e Gênero. A iniciativa visa promover os assentos dos registros civis de 30 pessoas travestis, não binárias, mulheres e homens transexuais, residentes em Juiz de Fora, através de processo gratuito de retificação de prenome e gênero, possibilitando às pessoas o acesso e exercício pleno da cidadania.



Ao todo, 107 pessoas se inscreveram no edital. De acordo com o secretário especial de Direitos Humanos, Biel Rocha, os que não forem contemplados nessa primeira etapa, terão seus nomes registrados e serão atendidos tão logo haja disponibilidade financeira.



As inscrições tiveram início no último dia 30 de junho e seguiram até 5 de julho.Prioritariamente, as vagas foram selecionadas para aqueles que se encaixaram no perfil socioeconômico detalhado no edital. Alguns dos critérios foram pessoas que não possuem recursos financeiros para os custos da retificação, informando ser integrantes de famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, ou renda familiar de até três salários mínimos, mediante a apresentação das seguintes documentações: ser inscrito no Cadastro Único, trabalhadores formais (cópia dos contracheques referente aos meses de maio/junho/julho), trabalhadores informais (declaração de rendimentos informando a atividade exercida e a renda mensal referente aos meses de maio/junho/julho) e desempregado e sem renda (declaração de situação de desemprego).



Confira o resultado dos contemplados e das contempladas pelas vagas de retificação, conforme data de nascimento e iniciais:



1)28/02/1997 – A.L.B.C

2)20/01/1989 – J.L.S

3)03/12/1961 – L.C.O

4)03/11/1997 – M.F.S

5)07/11/1994 – T.R.A

6) 11/11/1973 – J.S.G

7) 16/06/2005 – V.P.L

8) 12/08/2004 – H.L.S.P

9) 17/06/1999 – S

10) 23/01/1970 – F.C.F

11) 10/04/2004 – V.A.A.S

12) 15/04/1985 – L.L.G

13) 04/04/2004 – B.O.C

14) 15/04/2004 – L.C.A.R

15) 15/11/1997 – K.R.L

16) 16/09/1993 – C

17) 01/09/1997 – D.C.N

18) 03/12/2001- V.A

19) 25/08/1997 – V.L.D.S

20) 16/06/1998 – D.L.O

21) 05/12/2002 – B.A.T.S

22) 09/07/1995 – G.Z.L.D

23) 10/07/1999 – E.G.N.S

24) 20/03/2000 – L.M.V

25) 23/11/1998 – M.M.C.S

26) 24/09/2001 – S.A.T.V

27) 06/12/2004 – M.C.P.C.R

28) 23/12/1998 – N.S.J

29) 29/01/2002 – W.R.F.E

30) 03/11/2001 – M.J.M.L

31) 08/07/2000 – M.E.N.S

32) 28/01/2003 – W

33) 07/08/1975 - P.C.PN

34) 09/11/1980 – M.E.S.H

35) 26/12/2001 – L.V.S.D

36) 08/07/1998 – V

37) 15/04/2000 – E

38) 31/05/1991 – R.A.D

39) 06/05/1988 – G.M.C

40) 03/05/1995 – L.M.R.M

41) 31/08/1999 – L.A.C.S

42) 10/04/2002 – F.P.S.S

43) 29/08/1997 – L.S.C

44) 02/07/1992 – M

45) 09/12/2001 – A.L.M.L