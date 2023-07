O Rainbow Fest Brasil 2023 acontecerá entre os dias 18 e 20 de agosto, de sexta a domingo, na nova Praça Antônio Carlos, Centro de Juiz de Fora/MG. O evento comemorará seus 25 anos, como sempre com o foco na cultura LGBT+ e suas manifestações e conta com o apoio da Prefeitura de Juiz de Fora.

Durante esses três dias, dezenas de atrações se revezarão no palco “Fernanda Müller”, conduzidas pela top Drag Queen de Belo Horizonte, Nayla Brizard, figura já tradicional no comando dos shows. Os mais populares personagens da cena gay de Juiz de Fora apresentarão suas performances, entre eles o gigantismo drag de Wandera Jones, além de Titiago, Beyoncé Ravel, Penélope Fontana, Mellody Queen, Úrsula Scavollini, Andrea Anderson e muito mais. Entre os shows, o palco será ocupado pelo som eletrônico de um time de dez DJ, sob o comando do residente Coldhans Queiroz.

O tema

O Rainbow Fest 2023 traz como tema central do seu projeto de defesa de direitos o lema “Aos Gays o que é dos Gays”.Ele surge a partir de um artigo do professor Luiz Mott (“100 Homoeróticos mais célebres na história do Brasil”) onde se destaca a frase. Mott explica que, por ocasião dos 500 anos do descobrimento do Brasil “manifestei a esperança de que nossa história, tão marcada até então pelo preconceito e discriminação anti-homossexual, seja doravante dominada pelo respeito à diversidade sexual e ao resgate da biografia integral e sem censura destas celebridades (...), cumprindo-se o vaticínio do poeta bissexual Fernando Pessoa: "O amor que é importante, o sexo um acidente; pode ser igual, pode ser diferente!"Assim, o Rainbow Fest 2023, destaca a importância do reconhecimento histórico da luta dos gays brasileiros e sua participação na construção de um mundo melhor, sem homofobia, sem LGBTQIA+fobia, sem preconceitos de qualquer espécie.

Rainbow Fest

Nesses 25 anos, a história do Rainbow Fest se caracteriza por trazer à tona as bandeiras que compõem a nossa luta. Assim, já destacamos o reconhecimento do nosso direito ao afeto, através da Lei Rosa; o nome social de travestis e transexuais; já destacamos o reconhecimento das uniões homoafetivas; a importância do protagonismo feminino e da visibilidade lésbica; combatemos o racismo, o machismo e a homofobia”, lembra Oswaldo Braga, fundador do MGM – Movimento Gay de Minas e Coordenador Geral do Rainbow Fest. “Hoje, quando se tenta invisibilizar, anular e reescrever a nossa história, é importante lembrar que importantes personagens eram gays e que sempre houve uma tentativa de se apagar isso de suas biografias, como se fosse um detalhe sem importância, ou que pudesse ofuscar seus méritos”, destaca.

Estrutura

A exemplo dos anos anteriores, o Rainbow Fest Brasil 2023 terá início com uma Mostra de Cinemas no Anfiteatro João Carriço, no dia 15 de agosto.

Na sexta-feira, dia 18, na Praça Antônio Carlos, acontece um evento de adoção de animais, que levará o nome do Marquinho Trajano, em uma homenagem e referência ao seu amor pelos pets.A Praça será ornamentada com as cores do arco-íris e, além do palco - que, durante o Rainbow Fest homenageia a artista e travesti juizforana Fernanda Müller, uma ferrenha apoiadora do MGM e do movimento LGBT+ de Juiz de Fora - contará com um conjunto de bares e barracas de alimentos e bebidas durante todo o evento.No corredor que serve de entrada à Biblioteca, área do Espaço Mascarenhas, será instalada uma feira de artesanato com produtos locais e alusivos ao Rainbow Fest.Serão instalados banheiros químicos e os canteiros estarão protegidos por gradis.

Além do apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar, um grupo de seguranças contratado pelos organizadores, garantirá a segurança e a tranquilidade no local.

Programação

Terça-feira – 15/8 19h - Anfiteatro João Carriço Mostra de Cinema Rainbow 2023

Sexta-feira – 18 às 22h Praça Antônio Carlos 10 às 14h - Evento de Adoção “Marquinho Trajano” – parceria GAG-MGM e “Amor não tem Raça JF”

18h – Palco Fernanda Müller : DJ Daniel Ribeiro / Coldhans Queiroz20h - ShowsNayla Brizard Wandera Jones Penélope Fontana Mellody Queen Andreia AndrewsDJ: Coldhans Queiroz / Daniel RibeiroSábado - 12 às 22hPalco Fernanda MüllerDJ: Coldhans Queiroz / Jean Martins 14h - Cerimônia de AberturaHino Nacional: Nayla Brizard (lip synk) ShowsThales Tácito Wesley Ferry LilithJoane Beyonce Ravel TitiagoDJ: Marcelo Loop / Alma Quimera / Fábio Laroque 20h – ShowsNayla Brizard Wandera Jones Penélope Fontana Melody Queen Andreia AndrewsDJ: Coldhans Queiroz / Joffre MartinsDomingo - 12 às 22hPalco Fernanda MüllerDJ: Coldhans Queiroz / Junior Queiroz 16h - ShowsNayla Brizard Wandera Jones Penelope Fontana Mellody Queen Andreia AndrewsDJ: Coldhans Queiroz / Myrthes Oliver / Daniel Ribeiro 19h - ShowsShetara Daniela Carraro Úrsula Scavolini Letícia LippianiApresentação: Jeycow FerrazDJ: Coldhans Queiroz / Fábio Laroque.



Sábado - 12 às 22h Palco Fernanda MüllerDJ: Coldhans Queiroz / Jean Martins 14h - Cerimônia de AberturaHino Nacional: Nayla Brizard (lip synk) ShowsThales Tácito Wesley Ferry LilithJoane Beyonce Ravel TitiagoDJ: Marcelo Loop / Alma Quimera / Fábio Laroque 20h – ShowsNayla Brizard Wandera Jones Penélope Fontana Melody Queen Andreia AndrewsDJ: Coldhans Queiroz / Joffre MartinsDomingo - 12 às 22hPalco Fernanda MüllerDJ: Coldhans Queiroz / Junior Queiroz 16h - ShowsNayla Brizard Wandera Jones Penelope Fontana Mellody Queen Andreia AndrewsDJ: Coldhans Queiroz / Myrthes Oliver / Daniel Ribeiro 19h - ShowsShetara Daniela Carraro Úrsula Scavolini Letícia LippianiApresentação: Jeycow FerrazDJ: Coldhans Queiroz / Fábio Laroque