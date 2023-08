Nesta sexta-feira (18) acontece a adoção de animais “Marquinho Trajano”, das 10h às 14h, na Praça Antônio Carlos, no Centro de Juiz de Fora. A ação faz parte da programação do Rainbow Fest Brasil 2023.

Segundo Mirian Neder, responsável pelos animais, ao todo serão cerca de 20 pets, entre cachorros e gatos.

Para realizar a adoção basta levar comprovante de residência e documento com foto.

Rainbow Fest

Este ano o evento celebra seus 25 anos de luta contra o preconceito e, para dar início às festividades, nesta quinta-feira (17) em uma festa de abertura oficial no Rocket Pub, localizado na Avenida Presidente Itamar Franco, 2340, de 20h às 23h, com shows de Ravell e Titiago, DJ Jee Am, que estão no elenco do Palco Fernanda Müller.

Confira a programação desta sexta:

18h às 22h

Nayla Brizard

Joanne Portilla

Mellody Queen

Andreia Andrews

Wandera Jones

DJ Daniel Ribeiro

DJ Coldhans Queiroz