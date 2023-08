Miss Brasil Gay Oficial 2023

FOTO: Miss Brasil Gay 2023 - Espírito Santo - Muriel Lorensoni

Muriel Lorensoni, representante do Espírito Santo foi eleita Miss Brasil Gay Oficial na noite desse sábado (19) em Juiz de Fora. Em segundo lugar ficou a representante de Minas Gerais, Paris Novaes.



A representante do Piauí, Lunna Mitchell, ficou com o terceiro lugar. As candidatas concorreram com traje típico, gala e oratória.



O corpo de jurados foi formado por algumas especialistas renomadas, como Michelle X, estilista de Xuxa Meneghel. Outro destaque foi a professora de balé e mestre em dança, Ana Botafogo.



Além da apresentação de várias drags, como Suzy Brasil e Titiago, a artista Lexa embalou a noite com muito funk.