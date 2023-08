A organização do Rainbow Fest Brasil 2023 registrou a passagem de cerca de 18 mil pessoas na Praça Antônio Carlos nos três dias de evento, de 18 a 20 de agosto. Nenhuma briga foi registrada durante a festa.

A festa que celebrou seus 25 anos, contou com várias apresentações, foram cerca de 30 artistas com ampla representatividades, como negros, brancos, gays, transexuais, lésbicas, bissexuais, travestis etc. A organização contou com uma equipe de mais de 200 pessoas, contanto barraqueiros e técnicos.

Na manhã desta segunda-feira (21) a desmontagem da estrutura está sendo realizada. Com o apoio da Prefeitura de Juiz de Fora, uma equipe do Departamento de Limpeza Urbana (Demlurb) realiza a limpeza da praça.

O evento teve a coordenação geral de Oswaldo Braga; Direção artística e gestão comercial de Márcio Marques; Direção Técnica: Rodolfo Carlos Scavolini; Direção Musical: Coldhans Queiroz; Assessoria de Imprensa: Petterson Marciano; Assistente de Direção: Phelipe de Souza Britto Roadies, Ronir Torres e Marcelo Alves.

Realização: GAG-MGM ´Grupo de Apoio à Juventude Gay de Minas gerais e MGM – Movimento Gay de Minas Apoio: Prefeitura de Juiz de Fora