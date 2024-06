Para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, comemorado anualmente em 28 de junho em todo o mundo, Juiz de Fora realiza entre os dias 26 e 30 de junho várias atividades gratuitas, na “Primeira Semana do Orgulho LBTTQIAPN+”. O evento terá roda de conversa, palestra, exibição de mostras de curtas, podcast e festas na Praça Antônio Carlos.

Confira abaixo a programação completa:

Quarta-feira (26) Roda de Conversa – Local: Praça CEU em Benfica, às 19h. Mediador: Jornalista Petterson Marciano. Participações : Miss Roraima Gay Bárbara Braga, ativista Antonella Limongi e representando o s grupos “Mães pela liberdade e Diversidade”, Regina Célia.

Quinta-feira (27) Palestra Direitos LGBTQIAPN+ – Local: Teatro João Carriço, na Funalfa, às 19h, com o advogado DR. Hudsson Lagrotta

Sexta-Feira (28) Bate papo online - Podcast “Que papo e esse gracinha!, especial da semana do orgulho” às 19h, com apresentação de Myrthes Oliver e participações de Oswaldo Braga (Rainbow Fest Brasil) e Bruna Rocha.

Cine Orgulho – Mostra de curtas metragens LGBTQIAPN + no Teatro João Carriço às 19h. Mediador: Rodrigo Medsan – FILMES: Tynna , Multipolaris, Regalo e RRebuliço.

Praça Antônio Carlos

Dias 29 e 30 – A Praça Antônio Carlos recebe dois dias de festas com Djs, shows , performances e concurso.

No dia 29 de junho a festa acontece das 12h às 22h, já no dia 30 das 14h às 22h Atrações: TITIago, Ballroom Kunt JF, Dj Mari Souza, Ravell, Dj Gabriel Olivar, Dj Fábio Laroque, Dj Alma Quimera, Lana Luz, Natasha Houston, Loren Z, Saraah, Dj Vini, Aurora The Witch, Isma Vep, Rebeca Gonçalves e Dj Junior Mix (RJ). Ballet: Artur Marasco, David Cirilo, Rodrigo Medsan e Igor Matheus.

Concurso NEW FACE do Orgulho: Com o intuito de dar espaço para os artistas que estão começando a mostrar a sua arte, os organizadores abriram inscrições para novos artistas se apresentarem no palco. A vencedora irá ganhar o título de Revelação da semana do Orgulho.

Feira de arte, moda, artesanato e gastronomia: O Beco da Arte, também na Praça Antônio Carlos, irá contar com a feira de moda e gastronomia, com o apoio da MARCHÉ.

Semana do Orgulho

Por que junho é o mês do orgulho LGBTQIAPN+? Foi em 28 de junho de 1969 que os frequentadores do Stonewall Inn., bar gay no vilarejo de Greenwich, em Nova York, resolveram dar um basta nos anos de violência e perseguição policial aos seus membros, causando o "levante" ou "revolta" que daria origem ao movimento LGBTQIAPN+ de hoje.”

O intuito dessa semana além de muita informação é dar visibilidade para os artistas e a cultura LGBTQIAPN+ de Juiz de Fora, fazendo um grande evento que a nossa cidade merece.