Em uma noite de celebração e empoderamento, o "Concurso New Face LGBTQIAPN+" coroou sua mais nova vencedora, Àgatha Fiori, de 24 anos. O evento, realizado nesse final de semana, por Titiago e Márcio Marques, em Juiz de Fora, reuniu talentos de todo o país, destacando a diversidade e a força da comunidade LGBTQIAPN+.

A artista vencedora apresentou músicas de Beyonce, Aretha Frankin e Urias na grande final, ao lado de seus bailarinos Vinicius Alves Flor e João Pedro dos Santos. Em primeira mão, o organizador do Rainbow Fest Brasil, Oswaldo Braga informou ao Acessa que fará o convite para a campeã se apresentar no evento em agosto.

Àgatha, que brilhou desde as fases iniciais da competição, conquistou o título com sua presença marcante, talento indiscutível e uma história inspiradora de superação e orgulho. Natural de São João del Rei, ela destacou-se não apenas por sua beleza, mas também por sua postura autêntica e engajada, refletindo o verdadeiro espírito do concurso.

"Desenvolvo a arte drag há 5 anos e nessa trajetória tenho trabalhado a performance dentro da estética da minha drag, brincando com a sua consciência corporal, com seus movimentos, trazendo na sua performance todas as referências daquelas que vieram antes e também com um pingo de contemporaneidade", destaca a rainha.

FOTO: Reprodução redes sociais - Apresentação Àgatha Fiori

O Concurso New Face LGBTQIAPN+ tem como objetivo dar visibilidade às novas faces da comunidade, promovendo a inclusão e a representatividade em um espaço onde todos podem ser quem realmente são. "Esse título é um reconhecimento não só para mim, mas para todas as pessoas LGBTQIAPN+ que lutam diariamente por respeito e igualdade," afirmou Àgatha emocionada em seu discurso de vitória.

Jurado destaca apresentação de Àgatha

Um dos jurados da grande final, Jeycow Ferraz, apresentador e atual Mister Beleza Negra Gay Rio de Janeiro 2024, em entrevista ao Portal, destacou a apresentação da vencedora. "As três candidatas finalistas estavam incríveis, cada uma dentro da sua proposta, do seu estilo. Mas a Àgatha, realmente, ela me conquistou por todo um contexto. A apresentação dela tinha toda uma construção artística, cênica. Como jurado, era perceptível que houve uma preocupação com balé, com ensaios, com toda uma sincronia que passasse através da dança a mensagem que as músicas apresentadas por ela, houve toda uma preocupação para que a dança colocasse em cena tudo que a letra das músicas que ela apresentou se fizessem notórias. Então foi muito fácil julgá-la porque ela tinha um diferencial das outras candidatas.

O diferencial era justamente esse, a preocupação cênica, o esmero artístico, a inovação de fazer uma leitura desde a diva mais atual das divas até as divas internacionais consagradas dos áureos tempos disco. Então foi uma apresentação primorosa que realmente valeu o meu ponto máximo e foi muito gratificante ver ela. Sendo a vencedora do New Face e do orgulho, porque realmente das três finalistas ela foi aquela que apresentou um diferencial com excelência", concluiu o jurado.

A noite também foi marcada por apresentações artísticas, depoimentos emocionantes e a presença de figuras importantes da militância LGBTQIAPN+. O evento destacou a importância de espaços que celebram a diversidade e promovem o respeito às diferentes identidades de gênero e orientações sexuais.

Àgatha agora se prepara para os novos compromissos como embaixadora do concurso, levando a mensagem de orgulho e inclusão a diferentes partes do país. "Espero inspirar outras pessoas a serem autênticas e a lutarem pelos seus direitos. Juntos, podemos construir uma sociedade mais justa e acolhedora para todos," concluiu.

A nova estrela do New Face LGBTQIAPN+ segue agora sua jornada com o apoio de uma comunidade vibrante e diversa, pronta para continuar brilhando e fazendo a diferença.