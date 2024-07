O Rainbow Fest Brasil divulgou na tarde desta quinta-feira (18) as atrações para o evento em 2024, em Juiz de Fora. Conforme a organização, serão 27 atrações de todo o país. O evento é gratuito e acontece na Praça Antônio Carlos, do dia 16 a 18 de agosto.

Com uma programação diversificada e várias atrações, o evento deste ano será um ponto de encontro para todos que buscam celebrar a diversidade e a cultura LGBTQIAPN+. Com o tema “Vote consciente! Vote em quem apoia a causa LGBT+!”, serão 24 horas de cultura no palco “Fernanda Muller”, durante os três dias de festividades.

Programação

16/8 – Sexta-feira – Praça Antônio Carlos – 18 às 22h;

17/8 – Sábado – Praça Antônio Carlos – 12 às 22h;

18/8 – Domingo – Praça Antônio Calos – 12 às 22h.

A abertura oficial será às 14h do sábado, dia 17.

Atrações

DJ´s

Alma Serapphina Quimera Fierce

Daniel Ribeiro

Fábio Laroque

João Guerra

Junior Queiroz

Marcelo Almeida

Marcelo Loop

Myrthes Oliver



Shows e apresentações