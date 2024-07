A “Da Laleska” que acontece no dia 16 de agosto em Juiz de Fora não é apenas uma noite de entretenimento e celebração, mas um evento de extrema importância para a promoção da inclusão e do apoio à comunidade LGBTQ+, um evento social que doará parte dos recursos à Instituição Mão Amiga. Além da doação de parte da venda dos ingressos, o organizador, Márcio Marques também está arrecadando leites para o projeto. O evento acontece na Danke Club, Rua José Barbosa de Albuquerque, 140, Bairro Aeroporto.

Em um momento onde a luta por igualdade e direitos e o amor ao próximo é mais relevante do que nunca, o evento serve como uma plataforma para arrecadar fundos para a Mão Amiga, que trabalha incansavelmente para oferecer suporte aos que mais necessitam.

Além de promover a conscientização e a solidariedade, unindo pessoas de diferentes origens em prol de um objetivo comum: construir uma sociedade mais justa e acolhedora para todos.



Mão Amiga

A Sociedade Beneficente Mão Amiga nasceu em 1982 a partir de um sonho de Maria Aparecida da Silva em se doar aos mais necessitados. O registro como instituição beneficente veio dois anos depois, em 1984, quando a Mão Amiga já atuava na Vila Olavo Costa.

Vinda de uma família de 14 irmãos e natural de Além Paraíba (RJ), sua a infância foi pobre e aos 12 anos, quando se mudou para Juiz de Fora, Cida já começou a trabalhar. Entre suas diversas atividades, já trabalhou como ajudante de cozinha, empregada doméstica, faxineira e manicure. Cida tem 14 filhos, sendo sete deles adotivos. Seu primeiro marido, Joel de Souza, faleceu em 2003, devido a uma hemorragia interna. Logo, Cida teve que assumir as obrigações da casa e o sustento dos filhos que ainda dependiam dela.

No início da Mão Amiga, quando a instituição ainda não tinha uma sede, Cida trabalhava como faxineira e manicure. Hoje ela se dedica em tempo integral à instituição. As histórias de Cida e da Mão Amiga se confundem, pois a instituição teve início nas adversidades enfrentadas por sua criadora, que ao viver em uma condição de pobreza e privações resolveu, por conta própria e pela ajuda de outros voluntários, transformar a realidade das pessoas ao seu redor.

A festa

Laleska significa: SOBERANIA a festa é 100% eletrônica!



Em sua 2° edição, a LALESKA chega com mais uma novidade. Junto com ela foi criada a Festa das bi 40+, para aquelas pessoas que gostam de uma balada mais tranquila, com músicas da sua época e que também não tinham pra onde ir. São os Maduros,os Ursos e os Simpatizantes.

O segmento musical vai dos Anos 80, 90 até 2000. São duas festas em uma, podendo circular pra onde desejar.

Segundo o organizador Márcio Marques, a intenção é tentar agradar a um público seleto e fazer com que saiam de casa e se divirtam em um ambiente bacana, acolhedor,sem precisarem se deslocar.

O evento acontece no dia 16/08 (Sexta-feira) Véspera do Miss Brasil gay,na Danke Club (local próximo ao ensaio do Miss Brasil gay).

No lounge da Danke, será a festa das bi 40+, com 2 DJs de peso do cenário retrô: A DJ Myrthes Oliver de JF e o DJ Marcelo loop de Belo Horizonte.

Na Pista Principal 100% eletrônica o show fica por conta deles: DJ Fabrício Muzzitano de Ubá,e DJ Coldhans Queiroz de Juiz de Fora, além da DJ Tulipa Mapoa de BH que fecha o evento até às 06h.

Os ingressos podem ser adquirido pelo https://www.dankeclub.com.br/events/laleska-festival

Individual R$ 40,00

Open Bar de 22:00 as 00:00 R$60,00 (Vodka, energético,gin,tônica e água).

Para mais informações e doações de leite, entrar em contato com o telefone 32 98864-0764 – Márcio Marques.