A organização do Rainbow Fest 2024, que acontece entre os dias 16 e 18 de agosto divulgou a acessibilidade e inclusão do evento em Juiz de Fora. Conforme o organizador Oswaldo Braga, neste ano, a festividade vem com uma novidade que reforça ainda mais seu compromisso com a inclusão: a acessibilidade total para todos os participantes. Veja abaixo:

Acessibilidade Total

Banheiros Acessíveis: Serão disponibilizados banheiros acessíveis, atendendo às necessidades de pessoas com deficiência.



Intérpretes de Libras: Haverá intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) no palcos “Fernanda Muller” facilitando a comunicação para pessoas surdas.



Áudio Descrição: As principais atrações do festival contarão com serviços de áudio descrição para pessoas com deficiência visual.



Espaços Reservados: Áreas específicas serão reservadas para pessoas com mobilidade reduzida, garantindo uma visão privilegiada do palco.



Diversidade de Atrações

O Rainbow Fest 2024 trará uma programação diversa, com atrações musicais de diferentes gêneros, apresentações de dança, shows e Djs. Ao todo, 28 atrações movimentam a Praça Antônio Carlos entre os dias 16 e 18 de agosto. O evento é totalmente gratuito e aberto à população.

Rainbow Fest

O Rainbow Fest é um evento anual que celebra a diversidade e a inclusão, promovendo a conscientização sobre os direitos LGBTQIA+ e a importância de uma sociedade mais justa e igualitária. Com uma programação rica e variada, o evento atrai milhares de pessoas de diferentes partes do Brasil.