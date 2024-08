Hotéis de Juiz de Fora registram ocupação de 90% na Semana do Rainbow Fest Brasil

O Rainbow Fest Brasil 2024 acontece nesta semana em Juiz de Fora, entre os dias 16 e 18 de agosto. Com uma programação vibrante e eventos que celebram a comunidade LGBTQIAPN+, a festividade está atraindo milhares de visitantes de todo o país.

Os preparativos já mostraram seu impacto econômico e social. Os hotéis da região estão com uma taxa de ocupação de cerca de 90%, refletindo a alta demanda e o sucesso do evento. Com uma variedade de atrações, o festival promete ser uma celebração inesquecível da cultura e da comunidade.

Além das atividades programadas, o Rainbow também destaca a importância da união e do apoio mútuo, servindo como um ponto de encontro para pessoas de todas as origens e identidades. A expectativa é que o evento não apenas traga diversão, mas também promova discussões significativas e avanço na aceitação e compreensão.

Mais de 25 atrações de todo país

Com o tema “Vote consciente! Vote em quem apoia a causa LGBT+!”, o evento gratuito e aberto à toda população, conta com 28 atrações de todo país em 24 horas de espetáculo no palco “Fernanda Muller”, durante os três dias de festividades.

O Rainbow Fest Brasil acontece anualmente e este ano celebra seus 26 anos com muita diversidade e inclusão através da música, arte e cultura. Organizado atualmente por Oswaldo Braga, o evento tem sido um espaço seguro e acolhedor para todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual, identidade de gênero ou origem. “Nosso objetivo é promover a igualdade e a aceitação, criando um ambiente de celebração e respeito mútuo”, destaca o organizador.

Acessibilidade Total

Neste ano, a festividade vem com uma novidade que reforça ainda mais seu compromisso com a inclusão: a acessibilidade total para todos os participantes.

A organização do evento entende a importância de criar um ambiente verdadeiramente inclusivo para todos os participantes. Por isso, uma série de medidas foi adotada para garantir a acessibilidade no local.



Banheiros Acessíveis: Serão disponibilizados banheiros acessíveis, atendendo às necessidades de pessoas com deficiência.

Intérpretes de Libras: Haverá intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais) no palcos “Fernanda Muller” facilitando a comunicação para pessoas surdas.



Áudio Descrição: As principais atrações do festival contarão com serviços de áudio descrição para pessoas com deficiência visual.



Espaços Reservados: Áreas específicas serão reservadas para pessoas com mobilidade reduzida, garantindo uma visão privilegiada do palco

Hino Nacional será cantado pela Drag Ravell

A interpretação do Hino Nacional por uma drag queen em um evento LGBTQIAPN+ como o Rainbow Fest carrega um significado profundo e multifacetado, refletindo questões de identidade, inclusão e representação. Este ano, a drag Ravell canta o hino na abertura oficial do evento, no sábado 17 de agosto, às 14h.

A performance de uma drag no Hino Nacional é uma forma poderosa de afirmação da identidade da comunidade. Dada a longa história de marginalização dessas comunidades, tal interpretação representa uma reivindicação de espaço e visibilidade em uma sociedade que muitas vezes os ignora ou estigmatiza. É um ato de coragem e orgulho que celebra a diversidade de expressões de gênero e orientação sexual.

O Hino Nacional é um símbolo tradicional que, na maioria das vezes, é associado a ocasiões formais e oficiais. Ao ser reinterpretado por uma drag queen, a performance desafia as normas convencionais e questiona quem tem o direito de representar e se apropriar desses símbolos. Isso pode ser visto como uma forma de subverter expectativas e expandir a compreensão coletiva do que significa ser patriótico ou nacionalista.