Programa??o do 10? Rainbow Fest

Shows, palestras, mostras de arte, feiras e a 5? Parada da Cidadania

e Orgulho GLBT est?o j? est?o com hora e local definidos

Fernanda Leonel

Rep?rter

08/06/2007

Papel e caneta para anotar a programa??o. F?lego, alegria e engajamento social para os dias de festa. A d?cima edi??o do Rainbow Fest est? com os preparativos a todo vapor e com os eventos relacionados j? definidos.

O tema escolhido para o festival de cultura GLBT 2007 ? Por um mundo sem racismo, machismo e homofobia. De acordo com o Movimento Gay de Minas, o objetivo da escolha do tema ? levantar a bandeira contra a discrimina??o dos negros, mulheres e homossexuais. Por isso, a eleita como rainha do evento foi a militante l?sbica M?rcia Oliveira.

Mais uma vez, a cidade vai ser palco de shows, mostras de arte, palestras e da 5? Parada da Cidadania e do Orgulho Gay, no s?bado, dia 18 de agosto (confira a programa??o no quadro abaixo). Tamb?m na Pra?a Ant?nio Carlos, que j? se tornou lugar cativo para visitantes de outras edi?es da grande festa GLBT, acontecem shows e feiras de produtos e servi?os.

A expectativa ? que Juiz de Fora receba aproximadamente cem mil participantes entre os dias 13 e 19 de agosto, data oficial da edi??o 2007. N?meros grandiosos que j? classificaram o Rainbow Fest como o maior evento tur?stico de Juiz de Fora, o maior f?rum brasileiro de debates sobre homossexualidade e a maior semana GLBT do pa?s.

No que depender de Oswaldo Braga (foto), presidente do MGM, o Rainbown Fest, este ano, vai contabilizar n?meros ainda maiores. "Para celebrar a 10? edi??o, estamos organizando o maior festival que esta cidade j? viu. Nossa inten??o ? fazer um evento maior, melhor, mais confort?vel, seguro e diversificado" .

Em 2006, segundo uma pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), aproximadamente 10 mil turistas injetaram na economia da cidade cerca de R$ 4 milh?es. A divulga??o do evento 2007 come?a neste domingo, dia 10 de junho, na 11? Parada do Orgulho GLBT de S?o Paulo. O MGM desfila em trio el?trico pr?prio e distribui dez mil panfletos durante o evento.