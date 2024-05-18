Homenagem a Chiquinho Cabeleireiro Realizado pela segunda vez em shopping de JF, evento traz como

novidade este ano, uma exposi??o sobre o Miss Brasil Gay

S?lvia Zoche

Subeditora

13/08/2007

Um evento com show de drags, DJ's e m?sica ao vivo e muita anima??o em um shopping de Juiz de Fora, na sexta-feira que antecede o grande movimento causados pelo concurso Miss Brasil Gay e pela Parada do Orgulho Gay.

Este ? o segundo ano do Santa Cruz Sem Preconceito, realizado pelo maquiador e cabeleireiro Luiz Cl?udio Moraes. Segundo o organizador, a inova??o em 2007 ? a exposi??o sobre o Miss Brasil Gay.

"Por que n?o fazer uma homenagem ao Chiquinho? Porque, na minha opini?o, ele ? o grande respons?vel por tudo que a gente tem em Juiz de Fora. Ele come?ou o movimento com o Miss Brasil Gay" , ressalta, Luiz, que, al?m de Luiz Cl?udio, tamb?m ? conhecido como a drag Luca Bordoni.

A exposi??o come?a na ter?a, 14 de agosto e vai at? sexta, 17 de agosto, que foi organizada em cerca de dois meses. "Depois que tive a id?ia, fui fazendo parcerias para montar a exposi??o, que ter? fotos, imagens em movimento e dois modelos de vestidos em manequim: um deles ? de uma miss e outro que foi usado por Chiquinho" , revela Luiz.

Na sexta, de 15h ?s 20h, as pessoas que passarem na pra?a de alimenta??o do Santa Cruzz, v?o assistir a shows de Carlos Maia, Daniela Carraro (Miss JF 2007), Juli Branco e Yuli Simpson, com m?sicas de DJ Daniel e encerramento com show de Ana Terra.

Durante o evento, algumas drags passam pelo shopping convidando o p?blico para assistirem ?s apresenta?es. Este ano, as drags respons?veis por esta divulga??o fazem parte de um workshop de drags ministrado por Luiz, no Movimento Gay de Minas. "Eu n?o estou dando aulas, estou trocando informa?es. A id?ia ? prepar?-los para serem contratados. E o 'Santa Cruz sem Preconceito' ? uma oportunidade" .

