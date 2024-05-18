Jurados, shows, festas. As novidades do Miss Gay 2007
Curioso? Anote na agenda as datas e as novidades para ficar em dia
com o evento mais badalado do mundo pink
10/07/2007
Al?m da mudan?a de local, j? que este ano o brilho do Miss Brasil Gay foi transferido para o Clube Tupynamb?s, a edi??o 2007 da disputa pela faixa mais badalada do mundo pink est? cheia de novidades e de novos nomes.
Martha Suplicy (foto ao centro), ministra do Turismo, j? recebeu o convite para ser uma das juradas da noite, e, segundo Andr? Pavam, organizador do evento, j? sinalizou que deve participar do Miss, dependendo apenas de acertos de agenda.
Enquanto isso, Jean Willis (foto ? esquerda), vencedor da s?tima edi??o do Big Brother Brasil, Carlos Tufvesson (foto ? direita), estilista de renome internacional e H?lio Souza, dono de um dos maiores sal?es de beleza de Nova York s?o presen?as confirmadas para a mesa do j?ri do Miss Brasil.
O tema deste ano ? o "Brasil Multicultural". Por isso, retratar a diversidade da cultura do nosso pa?s ? o principal foco dos shows que acontecem ao longo do desfile.
Neste setor, Silvete Montilla comanda a festa, junto com
Natasha Dumont e Marcinha do Corinto.
"Nos shows, vamos retratar a cultura baiana, o samba no p? dos cariocas, a MPB, e
tratar um pouco do internacional para linkar para S?o Paulo, que ? uma mistura do mundo", explica Pavam.
Na 31? edi??o, o palco tamb?m vai ficar mais bairrista. Isso porque, pela primeira vez artistas de Juiz de Fora, do mundo gay ou n?o, tamb?m s?o atra?es da noite. Fernanda Muller (foto abaixo) e a companhia de dan?a de Silvana Marques j? s?o nomes confirmados.
De acordo com Andr? Pavam, a festa est? mais "amarrada" e mais compacta, j?
que, segundo ele, uma das grandes reclama?es das demais edi?es era exatamente o tempo de dura??o do evento.
"Esse ano ainda vamos ser pontuais. O port?o abre ?s 9h da noite
e ?s 11h, vamos come?ar"
Os ingressos, ali?s, para quem j? est? de olho na festa, j? est?o sendo vendidos a R$ 20 at? o dia 01 de agosto. Al?m das arquibancadas, neste ano, o visitante tem tamb?m a op??o de assistir ao Miss Brasil no Tupynamb?s, mas do lado de fora do espa?o dos desfiles. Isso porque vai estar dispon?vel uma ?rea de conviv?ncia, com quatro tel?es de transmiss?o simult?nea, al?m do servi?o de bar.
As mesas que ficam do lado de dentro da festa v?o ter banheiros exclusivos, e servi?o de buffet. Este ano, elas t?m seis lugares e s?o redondas, o que segundo os organizadores, ? para dar mais conforto aos participantes.
"A mudan?a para o Tupynamb?s possibilitou todas essas mudan?as estruturais. Apesar
da ?rea de arquibancadas ficar mais restrita, o gin?sio oferece uma infra-estrutura melhor", analisa Pavam.
Novidades nas festas
A Festa da Val acontece em parceria com o Miss Brasil Gay em 2007. No mesmo dia do ensaio das candidatas ao t?tulo de maior beleza homossexual do Brasil, sexta-feira, dia 17 de agosto, rola a tradicional comemora??o no gin?sio anexo do Tupynamb?s.
J? no domingo, dia 19 de agosto, um outro evento fixo aparece no calend?rio pink oficial. Al?m da feijoada, a DominGAYra vai agitar o clube com competi?es de v?lei de areia e de futsal feminino.
