Sexta, 17 de agosto de 2007, atualizada ?s 18h26
Confira as ruas interditas, fluxo de carros e altera??o das linhas de ?nibus em JF, no s?bado da Parada do Orgulho Gay
Nos pr?ximos dias, Juiz de Fora se veste com as cores da bandeira do arco-iris. Mas mesmo que n?o est? pensando em aderir ? Parada do Orgulho Gay, Miss Brasil ou Rainbow Fest acaba tendo a rotina um pouco alterada.
No pr?ximo s?bado, dia 18 de agosto, a Ag?ncia de Gest?o do Transporte e Tr?nsito (Gettran) montou um plano especial de tr?nsito. Ruas v?o ser interditadas e v?o acontecer mudan?as no itiner?rio do transporte coletivo. Confira as mudan?as:
1? trecho - em frente ao Parque Halfeld
Interdi??o total, a partir de 10h:
- Avenida Rio Branco (pista central), entre Avenida Get?lio Vargas e Avenida Independ?ncia.
- Avenida Rio Branco (pista lateral sentido Manoel Hon?rio/Bom Pastor) entre Rua S?o Sebasti?o e Rua Esp?rito Santo
- Avenida Rio Branco (pista lateral sentido Bom Pastor/Manoel Hon?rio), entre Rua Br?s Bernardino e Rua Floriano Peixoto
- Avenida Rio Branco (pista lateral sentido Bom Pastor/Manoel Hon?rio), entre Avenida Independ?ncia e Rua Esp?rito Santo
2? trecho
Interdi??o total, a partir das 14h, ou de acordo com a evolu??o do evento
- Avenida Rio Branco (pista lateral sentido Manoel Hon?rio/Bom Pastor) entre Rua Esp?rito Santo e Avenida Independ?ncia;
- Avenida Rio Branco (pista lateral sentido Bom Pastor/Manoel Hon?rio) entre Rua Esp?rito Santo e Rua Braz Bernardino
- Rua Santa Rita, entre Rua Batista de Oliveira e Avenida Rio Branco
- Rua Esp?rito Santo, entre Rua Santo Ant?nio e Avenida Rio Branco
- A libera??o da Avenida Rio Branco est? prevista para 17h
3? trecho
Interdi??o total, a partir de 16h, ou de acordo com a evolu??o do evento
- Avenida Independ?ncia, entre Avenida Rio Branco e Pra?a Ant?nio Carlos
- O estacionamento de ve?culos nesse trecho ser? proibido nos dois sentidos, a partir das 6h
4? trecho
Interdi??o total, a partir de 17h30, ou de acordo com a evolu??o do evento
- Avenida Get?lio Vargas, entre Rua Marechal Deodoro e Pra?a Ant?nio Carlos;
- Rua Batista de Oliveira, entre Rua Floriano Peixoto e Avenida Get?lio Vargas;
- Rua Fonseca Hermes, entre Av. Francisco Bernardino e Rua Batista de Oliveira
Coletivos e t?xis
O transporte coletivo seguir? o seguinte planejamento:
Durante as interdi?es do 1? e 2? trecho:
Empresas: Santa Luzia, Ansal Matriz, Tusmil e Norte ? Sentido Manoel Hon?rio/Bom Pastor. ..., Avenida Bar?o do Rio Branco (pista central), Avenida Get?lio Vargas, Av. Independ?ncia,... Sentido Bom Pastor/Manoel Hon?rio.
..., Avenida Bar?o do Rio Branco (pista central), Av. Independ?ncia, Pra?a Ant?nio Carlos, Av. Francisco Bernardino, Rua S?o Sebasti?o, Av. Get?lio Vargas, Av. Bar?o do Rio Branco (pista central),...
Empresas: Ansal Filial, GIL e Norte ? Sentido Centro/Bairro.
..., Avenida Get?lio Vargas, Pra?a Ant?nio Carlos, Av. Francisco Bernardino, Rua S?o Sebasti?o, Avenida Get?lio Vargas, Avenida Bar?o do Rio Branco (pista central),...
Linha 311: Sentido Santa Tereza/Manoel Hon?rio. ..., Viaduto Augusto Franco, Pra?a Ant?nio Carlos, Av. Francisco Bernardino, Rua S?o Sebasti?o, Avenida Get?lio Vargas, Av. Bar?o do Rio Branco (pista central),...Durante as interdi?es do 3? e 4? trecho:
A circula??o dos ?nibus ficar? retida neste trecho at? a libera??o da via, ou de acordo com as orienta?es dos Agentes de Tr?nsito e Pol?cia Militar.
No 4? Trecho as empresas que estiverem circulando no sentido Centro/Bairro dever?o seguir nas seguintes vias: ..., Avenida Get?lio Vargas, Rua Marechal Deodoro, Av. Francisco Bernardino,...
Os t?xis do Ponto 01, Parque Halfeld, dever?o entrar e sair pela Rua Marechal Deodoro, n?o podendo acessar a Avenida Bar?o do Rio Branco.
Fonte: Gettran
