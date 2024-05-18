Empresas t?m oportunidade de fechar neg?cios no Miss Gay Empresas de Juiz de Fora puderam expor seus produtos na 31? edi??o do concurso

Rep?rter: Priscila Magalh?es

Fotos: Laura Ferreira

Priscila Magalh?es

Patr?cia Faria

Edi??o: Ludmila Gusman

21/08/2007

Leia tamb?m: Confira o que rolou na DominGAYra

Al?m da lota??o nos hot?is, nos bares e restaurantes, no com?rcio e nos t?xis, o concurso de Miss Brasil Gay permitiu a algumas empresas expor seus produtos e servi?os durante a festa. Esta foi uma das novidades (leia a mat?ria). Localizado em posi??o estrat?gica, logo na entrada do evento, os stands mostravam produtos de beleza, sabonetes perfumados, servi?os fotogr?ficos, artesanato e programas culturais, em todo o estado de Minas.

Em?lio Aleixo (foto abaixo) ? dono de uma empresa do Cosm?ticos de Juiz de Fora e est? h? quatro anos no mercado. Ele disse que decidiu apostar no Miss Gay, porque seus produtos s?o voltados apenas para sal?o de beleza e muitos cabeleireiros estariam presentes no evento.

"Quero consolidar minha marca em Juiz de Fora, j? que vendo muito em Goi?nia, no Maranh?o, em Tocantins, S?o Paulo e Rio. Acho que as pessoas daqui n?o acreditam no produto fabricado perto delas" . Em?lio acredita que tenha um aumento de 15% nas vendas por causa da exposi??o na festa.

A Secretaria Municipal de Turismo, Ind?stria e Com?rcio exp?s a cidade de Juiz de Fora atrav?s de artesanato, hist?ria e cultura.

A diretora de turismo, Daniele Feyo (foto abaixo, ? esquerda), diz que o objetivo ? fazer com que o turista que vem para o evento comece a se sentir mais em casa, que ele vivencie mais a cidade, aumentando o tempo de perman?ncia dele aqui (conhe?a o caderno de Turismo da ACESSA.com).

"Temos que fazer com que ele venha antes e volte pra casa depois que o evento terminar. Assim, vamos contribuindo para o desenvolvimento de Juiz de Fora" .

No stand da Secretaria, os participantes encontraram artesanatos produzidos pela Casa da Menina Artes?. Eram colares e chaveiros. A instrutora de artesanato Izaura Castegliani diz que os produtos foram vendidos para visitantes de S?o Paulo e do Rio de Janeiro. "J? tivemos um aumento de 30% nas vendas, s? com esta exposi??o aqui" , afirmou.