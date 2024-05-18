Empresas t?m oportunidade de fechar neg?cios no Miss Gay Empresas de Juiz de Fora puderam expor seus produtos na 31? edi??o do concurso
Fotos: Laura Ferreira
Priscila Magalh?es
Patr?cia Faria
Edi??o: Ludmila Gusman
21/08/2007
Leia tamb?m:
Al?m da lota??o nos hot?is, nos bares e restaurantes, no com?rcio e nos t?xis, o concurso de Miss Brasil Gay permitiu a algumas empresas expor seus produtos e servi?os durante a festa. Esta foi uma das novidades (leia a mat?ria). Localizado em posi??o estrat?gica, logo na entrada do evento, os stands mostravam produtos de beleza, sabonetes perfumados, servi?os fotogr?ficos, artesanato e programas culturais, em todo o estado de Minas.
Em?lio Aleixo (foto abaixo) ? dono de uma empresa do Cosm?ticos de Juiz de Fora e est? h? quatro anos no mercado. Ele disse que decidiu apostar no Miss Gay, porque seus produtos s?o voltados apenas para sal?o de beleza e muitos cabeleireiros estariam presentes no evento.
"Quero consolidar minha marca em Juiz de Fora, j? que vendo muito em Goi?nia, no Maranh?o, em Tocantins, S?o Paulo e Rio. Acho que as pessoas daqui n?o
acreditam no produto fabricado perto delas". Em?lio acredita que tenha um aumento de 15% nas vendas por causa da exposi??o na festa.
A Secretaria Municipal de Turismo, Ind?stria e Com?rcio exp?s a cidade de Juiz de Fora atrav?s de artesanato, hist?ria e cultura.
A diretora de turismo, Daniele Feyo (foto abaixo, ? esquerda), diz que o objetivo ? fazer com que o turista que vem para o evento comece a se sentir mais em casa, que ele vivencie mais a cidade, aumentando o tempo de perman?ncia dele aqui (conhe?a o caderno de Turismo da ACESSA.com).
"Temos que fazer com que ele venha
antes e volte pra casa depois que o evento terminar. Assim, vamos contribuindo para o desenvolvimento de Juiz de Fora".
No stand da Secretaria, os participantes encontraram artesanatos produzidos pela
Casa da Menina Artes?. Eram colares e chaveiros. A instrutora de artesanato
Izaura Castegliani diz que os produtos foram vendidos para visitantes
de S?o Paulo e do Rio de Janeiro.
"J? tivemos um aumento de 30% nas vendas, s? com esta exposi??o aqui", afirmou.
As op?es de turismo em Minas Gerais ficaram por conta da Secretaria de Estado da Cultura. Os circuitos de Minas que incluem as cidades hist?ricas s?o os mais procurados.
Denise Menezes (foto acima, ? direita), assessora de marketing da Secretaria, diz que os homossexuais
gostam muito de viajar por roteiros diferentes.
"Precisamos atender esse p?blico, por isso trouxemos as op?es que Minas oferece".
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!