DomingGAYra encerra comemora?es do Miss Brasil Gay Feijoada, m?sica, esporte e muita anima??o fecham com chave de ouro

a s?rie de eventos que defenderam o multiculturalismo no Brasil

*Guilherme Ar?as

Colabora??o

20/08/2007

O dia seguinte a uma festa geralmente ? marcado pelo cansa?o e des?nimo, certo? N?o quando falamos de um dos maiores eventos de Juiz de Fora, o Miss Brasil Gay. Depois de festas, parada gay e concurso de beleza, os homossexuais de Juiz de Fora e turistas ainda tiveram f?lego para encarar uma feijoada.

A DominGAYra aconteceu no ?ltimo domingo, 19 de agosto, no clube Tupynamb?s. A festa foi animada por muito pagode, cerveja e feijoada. Foram cerca de 140 Kg de carne, 40 Kg de feij?o, 30 Kg de arroz, al?m de 80 molhos de couve e 18 litros de ?leo. Tudo isso para alimentar as mais de 500 pessoas esperadas no evento.

Nas TVs espalhadas pela quadra, imagens do concurso Miss Brasil. E o assunto n?o podia ser mesmo outro. Na noite anterior, s?bado, 28 de agosto, o Brasil conheceu a representante 2007 da beleza homossexual, Ianka Ashylen (foto). E ela estava presente na DomingGAYra. A capixaba entrou chamando a aten??o de todos. Entre as misses presentes na festa, era a ?nica que se vestiu como mulher.

A nova Miss Brasil Gay n?o disfar?ou a felicidade de receber o t?tulo. "A expectativa era muito grande. Vencer o Miss Brasil ? reconhecer todo um trabalho feito durante um ano, que n?o ? f?cil. Foi um concurso muito dif?cil porque todas as candidatas eram fortes e investiram mais em produ??o para este ano" , revela Ianka, que conquistou o terceiro lugar no concurso do ano passado.

Segundo a Miss Brasil Gay, o investimento de cerca de R$ 50 mil reais valeu a pena. O marido de Ianka, Leline, largou o emprego cinco meses antes do concurso para auxiliar a ent?o candidata. "O diferencial do Alessandro (nome verdadeiro de Ianka) ? que ele n?o ? um travesti, como muitos candidatos. O corpo dele ? de menino. Essa vit?ria representa a valoriza??o do transformista e n?o do travesti" , defende Leline.

Ainda de acordo Leline, outro preconceito foi quebrado no concurso. "Ano passado, ganhou um negro. Esse ano n?s conseguimos quebrar outro preconceito elegendo uma pessoa baixa, mostrando que miss n?o precisa ser alta" , revela o marido da Miss Brasil de 1,62 m de altura.

As garras do Le?o

Quem tamb?m marcou presen?a na DominGAYra foi o apresentador da Band e jurado do Miss Brasil Gay, Le?o Lobo (foto). Quando questionado sobre o resultado do concurso do ?ltimo s?bado, Le?o n?o se mostrou dos mais satisfeitos.

"Acho importante separar as coisas. Se voc? est? votando na miss ou no vestido que ela est? usando, se ? um concurso de estilista ou se ? um concurso de miss. O que aconteceu foi que ganhou o vestido, um vestido caro. Apesar de ser uma roupa muito bonita, o estilista ? quem acabou ganhando. Eu n?o sei at? agora o nome da eleita. S? sei que o estilista dela ? o Henrique Filho" , revela.

Apesar das cr?ticas, Le?o Lobo, que foi jurado do concurso em 2005, aprovou a organiza??o do evento. "O concurso foi um espet?culo de beleza e todos aproveitaram. O Brasil tem a maior parada gay do mundo e Juiz de Fora ? a capital gay de Minas Gerais" , diz.

Outro elogio ao Miss Brasil Gay 2007 veio da candidata mineira, Ava Sim?es. Em sua segunda participa??o no concurso, a Miss Minas Gerais Gay 2007 conquistou o terceiro lugar e se disse muito satisfeita com a coloca??o. "Adorei o resultado, achei muito justo. O n?vel das candidatas este ano estava muito alto. O evento em si melhorou muito tamb?m" , defende.

V?lei Gay e Hidroalegria

Pela primeira vez na feijoada que sucede o Miss Brasil Gay, os participantes tiveram a oportunidade de praticar esportes. O v?lei gay e a hidroalegria, a hidrogin?stica gay, fizeram sucesso. No v?lei, disputado na quadra de areia, v?rios times de Juiz de Fora, Belo Horizonte e Rio de Janeiro fizeram um pequeno campeonato. Logo depois, quem quis se refrescar p?de cair na piscina e acompanhar a aula de hidrogin?stica, comandada pela professora Cyntia Cipriano.

"Preparei uma aula especial, mais animada e com algumas brincadeiras. ? a primeira vez que tenho essa experi?ncia com esse p?blico. Acho que vai ser interessante" , avalia.

A organizadora dos eventos esportivos da DominGAYra, M?rcia Carvalho, acredita que o esporte pode ser um meio eficiente de inclus?o social dos homossexuais na sociedade. "O objetivo ? mostrar que os gays tamb?m praticam esporte e temos, inclusive, muitos talentos. Alguns meninos s?o verdadeiros profissionais" , afirma M?rcia.

O balan?o

Para os organizadores, o domingo foi de avalia??o do Miss Brasil Gay 2007. "Este ano n?s tivemos um salto de qualidade muito grande. Ningu?m pode afirmar que o evento foi cem por cento, porque nunca vamos conseguir fazer um concurso perfeito. Mas a id?ia ? melhorar a cada ano e, em 2007, n?s melhoramos bastante em rela??o ao ano passado" , comemora Andr? Pavam (foto), um dos organizadores.

Outro organizador, Marcelo do Carmo, que desde o ano passado est? ? frente do concurso, tamb?m acredita que o evento vem apresentando melhoras. Marcelo espera que, no ano que vem, possa continuar na organiza??o da festa que j? faz parte do calend?rio da cidade. A data do pr?ximo concurso j? est? definida: 16 de agosto de 2008. At? l?.

*Guilherme Ar?as ? estudante de Jornalismo da UFJF