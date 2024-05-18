Miss Minas Gerais Gay acontece pela 1ª vez em Juiz de Fora Concurso irá definir quem representará Minas no Miss Brasil Gay
Repórter
29/06/2007
Em arquivo:
Juiz de Fora sedia neste sábado, 29, o Concurso Miss Minas Gerais Gay. A festa sob direção de Baby Mancini, cabeleireira e Miss Brasil Gay em 1979, acontece às 21h30, no Clube Bom Pastor. A vencedora irá representar o estado no Miss Brasil Gay, em agosto deste ano. Já o segundo lugar irá carregar a bandeira do Rio Grande do Norte, pois o estado não teve uma seleção regional. Em 2006, quem levou a premiação foi Nayra Nery (foto ao lado), representante da cidade de Sete Lagoas.
Doze candidatas das cidades de Uberaba, Viçosa, Tiradentes, Ubá, Uberlândia, Juiz de Fora, Alfenas, Recreio, Ouro Preto, Congonhas, Belo Horizonte e Contagem vão desfilar em traje de gala e preto sem brilho.
As atrações da noite ficam por conta de Fernanda Muller, com performances, shows de transformistas e gogoboys. A decoração inspirada no futuro mistura ares enérgicos e ultra-modernos, assinada pelos empresários Cleso Maranhão e Vandera Jones.
"Espero que seja um sucesso, já que essa é a primeira vez que Juiz de Fora sedia o evento", afirma Baby Mancini, uma das organizadoras. Para o júri, foram convidados André Pavam, Marlos Andreucci, Ricardo de la Rosa, Mônica Baldi, Marluce Araújo Ferreira, Denise Rezende, Samantha Fox e Fernanda Couto.
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!