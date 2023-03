De 28 de abril a 2 de maio de 2003

Nova Paralisa??o na Rede Estadual de Ensino

02/05/03 - Alunos da rede estadual ficaram sem aula nesta semana por causa de um protesto contra o cancelamento do concurso da Secretaria de Estado da Educa??o e voltar?o a ficar sem aulas em 14 de maio. A paralisa??o atingiu, segundo o Sindi-UTE, 87% dos col?gios da cidade e 80% em Minas. O balan?o da 18? Superintend?ncia Regional de Ensino ? que 31 escolas pararam totalmente, dez parcialmente e oito n?o aderiram ao movimento.

Agentes comunit?rios de sa?de

02/05/03 - Entre os dias 5 de 9 de maio, todos os candidatos aprovados na segunda etapa do processo seletivo para agentes comunit?rios de sa?de receber?o um comunicado, atrav?s dos Correios, da Diretoria de Administra??o e Recursos Humanos informando o local e a data da pr?xima fase, que consiste em um entrevista t?cnica. Os que n?o receberem at? sexta-feira, dia 09, dever?o entrar em contato com o Departamento de Compet?ncias, no 8? andar do pr?dio da Prefeitura(avenida Brasil, 2001) ou pelo telefone 3690-7357.

Concurso da Funalfa

29/04/03- Come?a no pr?ximo domingo,4 de maio, o concurso p?blico da Funalfa. Os cargos s?o para agente de atendimento ao p?blico, auxiliar de biblioteca, guia de museu, assistente t?cnico de som/operador e bibliotec?rio. As provas desta primeira fase s?o de car?ter eliminat?rio, de m?ltipla escolha e acontecem no Col?gio Academia de Com?rcio (Rua Halfeld, 1179) das 8h ?s 11h. Os candidatos devem chegar ao local com 30 minutos de anteced?ncia. Nesta etapa, os inscritos a bibliotec?rio, a auxiliar de biblioteca, a assistente t?cnico de som/operador e a atendente ao p?blico fazem prova de portugu?s e de conhecimentos gerais. Para a classe de guia de museu, portugu?s, l?ngua estrangeira (espanhol ou ingl?s) e conhecimentos gerais.

A partir do dia 30 de abril quem n?o receber o comprovante definitivo de inscri??o pelos Correios dever?o entrar em contato com a DARH, no Pr?dio da Prefeitura(Avenida Brasil, 2001/801) ou pelo telefone 3690-7357. O acesso ?s provas s? ser? poss?vel com o comprovante de inscri??o e um documento de identidade.

A previs?o ? de que os gabaritos sejam divulgados no dia 6 de maio, e o resultado desta etapa, a partir do dia 04 de junho. Outras informa?es sobre o concurso e o edital completo est?o dispon?veis no site da Prefeitura.

?ltimo dia para alistamento militar

29/04/03 - Termina nesta quarta-feira, dia 30, o prazo para os jovens fazerem seu alistamento no servi?o militar obrigat?rio. O cadastro ? feito na Junta Militar(Av. Rio Branco, 870 - 2? piso) no hor?rio de 7h ?s 11h.

O segundo secret?rio da Junta Militar de Juiz de Fora, Carlos Ant?nio Azalim lembra que quem n?o est? com a situa??o em dia n?o pode tirar passaporte, nem participar de concursos p?blicos, perde direito a receber pr?mios de loterias federais, n?o pode fazer matr?cula em col?gios e universidades p?blicas e, se j? est? matriculado, n?o pode colar grau.

Para fazer o alistamento, o jovem deve apresentar fotoc?pia ou original de documento de identidade, comprovante de escolaridade e de resid?ncia e fotografia 3X4 recente. Quem j? completou 18 e ainda n?o se alistou deve pagar uma taxa de R$ 1,88 e justificar o n?o-alistamento no ano previsto. Aos inscritos, ser? entregue um folheto carimbado com a data da nova apresenta??o, que ser? entre os dias 15 de julho a 30 de setembro, quando ser?o feitos os exames m?dicos, psicol?gicos, de aptid?o f?sica e entrevistas.