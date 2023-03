Terça-feira, 9 de janeiro de 2018, atualizada às 15h54

Canil Municipal faz Feira de Adoção de cães e gatos nesta sexta-feira



Da redação



Nesta sexta-feira, 12 de janeiro, acontecerá a primeira feira de adoção do ano, das 10h às 15h, no Parque Halfeld, Centro de Juiz de Fora. O evento do Canil Municipal pretende aproveitar o período de recesso escolar para atrair o público. Estarão disponíveis 30 animais, sendo 20 cães e 10 gatos.



A gerente do Departamento de Controle Animal (Dcan), Miriam Neder, explica que é importante realizar esse evento nas férias, pois é o período onde ocorre maior abandono de animais. Apesar desse cenário, em dezembro, o Canil doou cerca de 20 animais. Atualmente, são 520 abrigados. O Canil prevê que sejam realizadas de uma a duas feiras por mês.



O evento terá programação especial para crianças, com circuitos de brincadeiras e atividades recreativas. O objetivo é incentivar a interação saudável entre pessoas e animais, oferecendo uma formação fundamentada no respeito à vida.

