Sexta-feira, 1 de julho de 2011, atualizada às 15h19

Bombeiros simulam salvamento aéreo no Calçadão de JF

Victor Machado

*Colaboração

O Corpo de Bombeiros Militar de Juiz de Fora realizou, nesta sexta-feira, 1º de julho, mais um evento em comemoração ao Dia Nacional dos Bombeiros, que será celebrado neste sábado, dia 2. Cerca de quarenta militares participaram de uma apresentação de técnicas de salvamento aéreo, entre eles rapel, cabo aéreo, teleférico e simulação de resgate com vítima.

Segundo um dos organizadores, capitão Émerson Ramalho dos Santos, o evento tem a intenção de apresentar ao cidadão alguns dos serviços prestados pelos bombeiros. "Além de comemoração, ainda serve como treinamento para a gente."

O capitão afirmou, ainda, que a apresentação é realizada por uma das equipes que estão de folga no período. "Trabalhamos com três turnos e os militares que estão aqui se apresentando estão de folga. O turno que está em serviço encontra-se no batalhão, de prontidão para qualquer chamado."

Ao longo da semana, também em comemoração ao Dia Nacional dos Bombeiros, os militares participaram da travessia na Represa João Penido e de simulação de resgate, também na região central de Juiz de Fora. Neste sábado, 2, será realizada, em frente ao Cine-Theatro Central, uma apresentação dos materiais utilizados pelo Corpo de Bombeiros. Na próxima quarta-feira, dia 6, será realizada uma homenagem aos militares que se destacaram nos últimos meses. O evento ocorre no 4º Batalhão de Bombeiros Militar.

*Victor Machado é estudante do 7º período de Comunicação Social da Faculdade Estácio de Sá

Os textos são revisados por Thaísa Hosken