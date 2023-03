De 23 a 28 de maio

Aprova??o de restaurante popular em junho

28/05/05 - De acordo com o diretor de Planejamento e Gest?o Estrat?gica, J Maur?cio Gomes, a data limite para a aprova??o do projeto de Juiz de Fora ? 16 de junho (quinta). O local apontado pela Prefeitura para a cria??o do Restaurante Popular ? o Espa?o Marcarenhas, mais especificamente, o local onde hoje funciona a Ger?ncia de Educa??o B?sica. Para a implanta??o do Restaurante Popular em Juiz de Fora o custo ser? de R$ 1,3 milh?o - valor financiado pelo Governo federal, a fundo perdido. A contrapartida da PJF ser? de R$ 300 mil.

Inscri?es para Programa de Mecaniza??o at? segunda

27/05/05 - Os produtores rurais que interessados em receber o aux?lio, atrav?s de tratores e equipamentos, devem procurar, at? 30 de maio (segunda), o presidente de sua associa??o, o Sindicato Rural, representantes dos produtores e da Sociedade Pr?-Melhoramentos (SPM), ou, ainda, a pr?pria Secretaria de Agropecu?ria e Abastecimento (Rua Tenente Luiz de Freitas, 116, Santa Terezinha), de 8h ?s 12h e de 14h ?s 18h. ? preciso levar cart?o de produtor rural (IPR), CPF e comprovante de resid?ncia. ? importante lembra que o produtor n?o poder? ter d?bito com os programas desenvolvidos pela Prefeitura.

A mecaniza??o ter? um valor menor do que a metade do aluguel de m?quinas particulares: a partir do uso de tratores por R$ 19,50 a hora. A primeira propriedade a receber os trabalhos ser? definida a partir de sorteio, a ser realizado dia 02 de junho (quinta), ?s 15h, no audit?rio da Secretaria de Agropecu?ria e Abastecimento. O in?cio das ara?es est? previsto para meados de junho.

Pagamento de PIS/PASEP previsto para agosto

27/05/05 - O pagamento do PIS/PASEP est? previsto para agosto. Cerca de 8 milh?es de pessoas possuem direito ao PIS, fixado em um sal?rio m?nimo - R$ 300. Para receber o montante, quem trabalha em empersa privada, ? preciso comprovar renda de at? dois sal?rios 30 dias de carteira assinada no ano passado. J? os servidores p?blicos preciasm estar cadastrados no programa por cinco anos, no m?nimo. O pagamento aos servidores p?blicos ser? feito no Banco do Brasil; os trabalhadores de empresas privadas receber?o na Caixa Econ?mica Federal.

Reparti??o, Demlurb, Cesama e Sa?de no feriado

25/05/05 - As reparti?es p?blicas municipais n?o funcionam no feriado de 26 de maio (quinta) e voltam a atender normalmente dia 27 (sexta).

A Cesama preparou plant?o especial com funcion?rios e ve?culos que ficar?o de prontid?o, 24h, para atender solicita?es da popula??o. ?s 14h, dois bombeiros da companhia far?o vistoria nos registros e torneiras do Est?dio Municipal Radialista M?rio Heleno, que receber? o jogo Tupi x Rio Branco, ?s 16h. Em caso de emerg?ncia, o cidad?o pode ligar para o telefone 195.

O Demlurb n?o far? capina nem recolhimento de lixo. A varri??o ser? feita somente no centro da cidade na parte da manh? e nas feiras-livres que funcionam nos bairros Manoel Hon?rio, Vila Ideal e Monte Castelo. O telefone de plant?o ? 3690-3502.

O atendimento da ?rea de sa?de funcionar? para urg?ncias e emerg?ncias, 24 horas, nas Reginais Leste e Norte, Pronto Atendimento ? Crian?a (PAI) de Benfica e do Centro, al?m do HPS. Na sexta, o funcionamento volta ao normal.

A Biblioteca Municipal Murilo Mendes, o Museu Ferrovi?rio, o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM) e a Videoteca Jo?o Carri?o n?o funcionar?o no feriado de Corpus Christi. O funcionamento volta normalmente na sexta. J? o Museu Mariano Proc?pio abrir?, durante o inverno, no hor?rio de 12h ?s 17h30. O Parque do Museu fica aberto de 8h ?s 17h30.

Frente fria avan?a sobre sudeste e chega a JF

25/05/05 - De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), uma frente fria chega hoje, 25 de maio (quarta), no sudeste brasileiro. O resultado s?o chuvas fortes com rajas de ventos. Em Juiz de Fora, a previs?o para hoje ? de chuva com temperatura m?xima ? de 22? C e m?nima de 16? C. De 26 a 28 de maio (quinta a s?bado), o c?u ficar? parcialmente nublado. Nos dias 26 e 27, a temperatura m?nima prevista ? 12? C. No dia 28 (s?bado), a m?nima prevista pelo Instituto ? de 14? C e no domingo, 15? C.

Abertas inscri?es para concurso do Ibama

24/05/05 - As inscri?es para o concurso p?blico do Ibama, no cargo de Analista Ambiental, ficam abertas at? 03 de junho (sexta), nas ag?ncias da Caixa Econ?mica Federal; e at? ?s 20h do dia 05 de junho (domingo) pela internet, no site www.cespe.unb.br/concursos/ibama2005. A taxa de inscri??o ? R$ 60. O pagamento da taxa de inscri??o por meio de boleto banc?rio ou de documento de arrecada??o deve ser efetuado at? 05 de junho (segunda). O requisito para se inscrever ? possuir diploma registrado de curso de gradua??o de n?vel superior, de institui??o reconhecida pelo MEC e ter, no m?nimo, 18 anos.

S?o 610 vagas, sendo tr?s em Mina Gerais, com remunera??o de R$ 2.573,86. A jornada de trabalho ? de 40 horas semanais. As provas objetivas e a discursiva acontecem no dia 03 de julho de 2005 (domingo), no turno da tarde. Os locais das provas ser?o divulgados na internet e no Di?rio Oficial da Uni?o.

Inaugura??o, em julho, de grande rede de varejo

24/05/05 - Em 12 de julho (ter?a), haver? mais uma rede da Lojas Americanas em Juiz de Fora, que ficar? situada no Shopping Alameda Mall, no Alto dos Passos. De acordo com a assessoria de comunica??o da empresa, o investimento da nessa loja ser? de mais R$ 2 milh?es, com uma ?rea total de 1.415 m2. Este ano, a empresa completa 76 anos no mercado de redes de varejo do pa?s.

N?mero de idosos vacinados contra gripe supera 2004

24/05/05 - Este ano foram 43.842 idosos vacinados contra a gripe. Em 2004, foram 39.989. O chefe do Departamento de Vigil?ncia Epidemiol?gica, Rodrigo Daniel de Souza, considera lenta a aceita??o da campanha, mas o n?mero de vacinados, em JF, superou a meta do Minist?rio da Sa?de, que ? de 70% da popula??o idosa. O percentual foi de 82,8% da popula??o-alvo de 52.961 pessoas.

Prociss?o de Corpus Christi com b?n??o final na Catedral

23/05/05 - A programa??o de Corpus Christi est? marcada para come?ar ?s 15h, dia 26 de maio (quinta), com a Celebra??o Eucar?stica dirigida pelo arcebispo metropolitano, Dom Eurico dos Santos Veloso, e concelebrada pelos padres da cidade, no adro da Igreja Bom Pastor (Pra?a Doutor Jo?o Tostes, s/n). A prociss?o de Corpus Christi acontece depois da missa. No trecho pr?ximo ? Santa Casa de Miseric?rdia, os enfermos receber?o ora?es dos fi?is e uma b?n??o especial do arcebispo. A b?n??o final ser? na Catedral Metropolitana (Rua Santo Ant?nio, 1201).

Empres?rios de JF re?nem-se em palestra da ANAPP

23/05/05 - O vice-presidente da Associa??o Nacional de Previd?ncia Privada (ANAPP), Marco Antonio Rossi, faz palestra em Juiz de Fora aos empres?rios da cidade. Rossi, que tamb?m ? Diretor Presidente da Bradesco Vida e Previd?ncia, vai falar sobre as novas regras para os planos de aposentadoria de executivos, al?m de falar sobre os planos empresariais. O Encontro ser? no Ritz Plaza Hotel (Avenida Rio Branco, 2000), a partir de 19h.

Saiba mais detalhes sobre previd?ncia privada lendo a mat?ria. Clique aqui.

Inscri??o para Olimp?ada de Matem?tica at? 31 de maio

23/05/05 - A inscri??o da 1? fase para 1? Olimp?ada de Matem?tica das Escolas P?blicas (OBMEP) vai at? 31 de maio (ter?a). Aos participantes que obtiverem melhor desempenho ser?o distribu?das 2.001 bolsas de inicia??o cient?fica j?nior do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient?fico e Tecnol?gico (CNPq), certificados de men??o honrosa e medalhas. J? os professores dos cem melhores alunos ganhar?o est?gio de 15 dias no Instituto Nacional de Matem?tica Pura e Aplicada (Impa). A divulga??o da lista dos premiados ser? feita dia 9 de novembro de 2005 (quarta).

A escola fica respon?vel pela inscri??o de seus alunos. O preenchimento da inscri??o pela internet ? www.obmep.org.br ou por ficha de inscri??o impressa, com porte pago, que dever? ser remetida ? Dire??o Acad?mica da OBMEP, at? 31 de maio de 2005.

Permiss?o para farm?cias e laborat?rios fracionarem medicamentos

23/05/05 - De acordo com a assessoria da Ag?ncia Nacional de Vigil?ncia Sanit?ria (Anvisa), laborat?rios e farm?cias podem solicitar a autoriza??o de fracionamento de medicamentos, exceto os rem?dios sujeitos a controle especial. A solicita??o deve ser feita ? Anvisa e ?s ag?ncias de vigil?ncias locais.

O ambiente para fracionar os medicamentos deve ser exclusivo para o servi?o. As bancadas dever?o ser revestidas de material liso e de f?cil limpeza, n?o poder? haver comunica??o direta com lavat?rios e sanit?rios. bancadas dever?o ser revestidas de material liso e de f?cil limpeza, n?o poder? haver comunica??o direta com lavat?rios e sanit?rios. Uma das principais exig?ncias ? que a embalagem prim?ria, a menor fra??o da embalagem original, conserve todas as qualidades do medicamento e traga o nome do medicamento, a concentra??o da subst?ncia, nome do titular do registro, n?mero de lote e validade, e a via de administra??o. Outro dado importante: o fracionamento deve ser na quantidade prescrita pelo m?dico.

Clique para ler a resolu??o completa.