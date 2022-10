Pixabay - Comunicação é uma das competências mais exigidas pelo mercado

A comunicação é uma das competências mais demandadas no mercado de trabalho, independente da área, conforme pesquisas realizadas por recursos humanos.Para ajudar os profissionais a aprimorar a habilidade de comunicação, por meio de uma expressão mais eficiente e harmoniosa, a mestre e educadora em comunicação, Flávia Cardineli, oferece o Curso Comunicação Fluída, no Moinho, Zona Norte, neste sábado (8), das 9h ao meio-dia.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio do Sympla: https://bit.ly/comunicacaofluidaoutubro. A qualificação trabalha tanto com a "intracomunicação" (você com você mesmo) quanto a "inter" (você com o outro), no evento que fornece certificado. O Moinho Zona Norte fica na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, número 900 , Bairro Francisco Bernardino.

