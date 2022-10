Foto: Divulgação - Com participação de personagens do Grupo Giramundo, Aline Calixto leva mensagem de amor dos Orixás para o Palco do Teatro Paschoal Carlos Magno

A cantora e compositora Aline Calixto é a atração do próximo domingo, 16, no Teatro Paschoal Carlos Magno, localizado na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião – Centro. Com participação dos bonecos Geninha e Franscisco, do Grupo Giramundo, a artista, apresenta as músicas que são resultado do mergulho dela no no universo mitológico das entidades e dos orixás do seu primeiro CD infantil: “Pontinhos de Amor”. Os ingressos podem ser adquiridos via Sympla, por R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada);



O projeto fala dos seres divinos presentes na cultura afro-brasileira. Segundo a artista, trata-se de uma oportunidade para as crianças terem acesso a informações sobre a mitologia africana, tão pouco difundida nas escolas. “Pontinhos de Amor” foi lançado em outubro de 2021, com a proposta de rodar o Brasil. A turnê estreou em Belo Horizonte, cidade onde Aline viveu a infância. A cantora tem dadas marcadas para apresentar o espetáculo no Rio de Janeiro (RJ), em Contagem (MG) e em São Paulo (SP) .



O Teatro Paschoal Carlos Magno é mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), com gestão da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).

