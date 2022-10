Foto: Carlos Mendonça - Apresentação foi realizada na última terça-feira

Na última terça-feira (26), foi apresentada no Teatro Paschoal Carlos Magno, o espetáculo "De repente...18". Foram mais de cem servidores da Prefeitura de Juiz de Fora que fizeram parte das apresentações. O evento foi promovido pelo Programa de Atividade Física e Qualidade de Vida (PAFQV) da Secretaria de Recursos Humanos (SRH) da PJF, foi aberto ao público, que pôde trocar os convites por alimentos não-perecíveis, que serão doados para a “Sopa dos Pobres”.

Foram 18 coreografias apresentadas que marcaram os 18 anos do programa. Apresentações de de soltinho, batchata, jazz, zumba, bolero, ginástica geral, salsa, yoga, forró, samba, treinamento funcional, valsa, tango e a novidade danças brasileiras, que contagiou a plateia que lotou o teatro, com o clássico “Ai, menina”, de Lia Sophia, fizeram parte do repertório que trouxe muita emoção aos participantes.

O Programa de Atividade Física e Qualidade de Vida (PAFQV) é uma iniciativa da Secretaria de Recursos Humanos, desenvolvida pela Subsecretaria de Pessoas, através do Departamento de Ambiência Organizacional, que visa disponibilizar ao servidor(a) municipal a prática de uma atividade física e de lazer.

O PAFQV oferece gratuitamente aos seus usuários (as), aulas regulares de yoga, pilates, zumba, ginástica geral, alongamento, danças brasileiras, treinamento funcional, jazz e dança de salão. As aulas são ministradas no Museu Ferroviário, de segunda a sexta-feira, de 7h às 9h30 e de 17h às 20h30, sob a coordenação da professora de Educação Física Lúcia Coelho. Novas inscrições são abertas semestralmente e divulgadas e realizadas através do site da PJF.

