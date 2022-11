Divulgação Terrazzo - Evento muda de local e passa a ser realizado no Terrazzo

A tradicional liquidação Guest Fashion volta a ser realizada em Juiz de Fora entre a sexta-feira (4) e o domingo (6), em um novo local. O formato da atração será horizontal e ocorrerá no Terrazzo, localizado na Avenida Deusdedit Salgado 5050, Juiz de Fora, com entrada franca. A estrutura conta com 60 lojas, praça de alimentação e área kids.



A ideia do evento, que chega à sua 32ª edição é aproximar clientes e lojistas em um espaço preparado para quem busca por boas oportunidades de compras. Conforme a direção do evento, os lojistas estarão distribuídos pelo espaço que é amplo, permitindo acesso com maior conforto. A expectativa é a de que cerca de 20 mil pessoas circulem pelo evento.

Outra novidade que esta edição do evento traz é o Guest Express, uma parceria com a a Vipp Tour, que vai oferecer mais uma opção de acesso ao evento por meio de vans. Os carros vão sair da Av. Itamar Franco, esquina da rua Padre Café , nos dias de realização da liquidação, a partir das 10h, com última saída na sexta e no sábado às 19h30; e no domingo às

17h30. Para o retorno, as vans sairão do Terrazzo, com desembarque no mesmo local. O valor do serviço é de R$ 5,00 (cinco reais) por viagem e pode ser pago diretamente às equipes das vans. Não é necessário fazer reservas ou adquirir com antecedência.

Todas as lojas participantes e instituições parceiras podem ser conferidas nas redes sociais do evento.



