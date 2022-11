Divulgação PJF - Apresentações acontecem nos dias 18 e 19 de novembro. Peça de 80 minutos é inspirada no livro "Sapiens – uma breve história da humanidade", do professor e filósofo Yuval Noah Harari

O monólogo “Ficções”, que marca a volta de Vera Holtz aos palcos, após uma pausa de três anos, terá duas apresentações no Teatro Paschoal Carlos Magno, localizado na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião - Centro, nos dias 18 e 19 de novembro, ambas as apresentações às 20h. Os ingressos para a montagem, que tem classificação indicativa de 12 anos e duração de 80 minutos, estão à venda, por R$90 (inteira) e R$45 ( meia-entrada).



Idealizado pelo produtor Felipe Heráclito Lima, escrito e encenado por Rodrigo Portella, o espetáculo teve como ponto de partida o livro “Sapiens – uma breve história da humanidade”, do professor e filósofo Yuval Noah Harari, que está entre os mais vendidos em todo o mundo. Publicada em 2014, a obra afirma que o grande diferencial do homem em relação às outras espécies é sua capacidade de inventar, de criar ficções, de imaginar coisas coletivamente e, com isso, tornar possível a cooperação de milhões de pessoas.



Mas a publicação também destaca o fato de que, apesar de sermos mais poderosos que nossos ancestrais, não somos mais felizes que esses. Partindo dessa premissa, o livro indaga: estamos usando nossa característica mais singular para construir ficções que nos proporcionem, coletivamente, uma vida melhor? “É um livro que permite uma centena de reflexões a partir do momento em que nos pensamos como espécie e que, obviamente, dialoga com todo mundo. Acho que esse é o principal mérito da obra dele”, analisa Felipe H. Lima, que comprou os direitos de adaptação o livro para o teatro em 2019.



Instigado pelas questões trazidas pelo livro e pela inevitável analogia com as artes cênicas, por sua capacidade de criar mundos e narrativas, o encenador Rodrigo Portella criou um jogo teatral em que a todo momento o espectador é lembrado sobre a ficção ali encenada: “Um dos principais objetivos e explorar o sentido de ficção em diversas direções, conectando as realidades criadas pela humanidade com o próprio acontecimento teatral”, resume Rodrigo.



Sobre a estrutura narrativa, ele conta que não é aquela montagem que pega na mão do espectador e o leva no caminho da fábula. “Quis ir por um caminho onde o espectador é convidado, provocado a construir essa peça com a gente. É uma espécie de jam session. É uma performance em construção, Vera e Federico brincam com tudo, com os cenários, tem uma coisa meio in progress”, descreve.



Vera Holtz se desdobra em personagens da obra literária e em outras criadas por Rodrigo. Canta, improvisa, “conversa” com Harari, brinca e instiga a plateia, interage com o músico Federico Puppi, autor e performer da trilha sonora original, com quem divide o palco. Em outros momentos, encarna a narradora, às vezes, é a própria atriz falando. “Eu gosto muito desse recorte que o Rodrigo fez, de poder criar e descriar, de trabalhar com o imaginário da plateia”, destaca Vera. “O desafio é essa ciranda de personagens, que vai provocando, atiçando o espectador. Não se pode cristalizar, tem que estar o tempo todo oxigenada”, completa. Rodrigo concorda: “É um espetáculo íntimo, quem for lá vai se conectar com a Vera, ela está muito próxima, tem uma relação muito direta com o espectador”.



Ficha técnica



Inspirada no livro “Sapiens – Uma breve história da humanidade”, de Yuval Noah Harari

Escrita e encenada por Rodrigo Portella

Idealizada por Felipe Heráclito Lima

Atriz: Vera Holtz

Performance e Trilha Sonora Original: Federico Puppi

Interlocução dramatúrgica: Bianca Ramoneda, Milla Fernandez e Miwa Yanagizawa

Assistente de direção: Cláudia Barbot

Cenário: Bia Junqueira

Figurino: João Pimenta

Iluminação: Paulo Medeiros

Preparação corporal: Tony Rodrigues

Preparação vocal: Jorge Maya

Programação Visual: Cadão

Fotos: Ale Catan

Direção de produção: Alessandra Reis

Gestão de projetos e leis de incentivo: Natália Simonete

Produção executiva: Wesley Cardozo

Administração: Cristina Leite

Produtores associados: Alessandra Reis, Felipe Heráclito Lima e Natália Simonete

