A programação cultural de Juiz de Fora neste fim de semana tem opções que contemplam diversos gostos. Do rock ao forró, da música eletrônica ao rap, mas não só, também contando com apresentações teatrais e encontro de compositores, confira algumas opções das casas de shows e eventos da cidade para a sexta-feira (11), o sábado (12), domingo (13) e a segunda-feira (14), véspera do feriado da Proclamação da República, na terça-feira (15). Confira:

SEXTA-FEIRA (11)

AEROPORTO DA SERRINHA: JF Burguer Fest das 17h às 22h

Evento que conta com a participação de 16 hamburguerias e shows de Inácio @oficial_inacio e ETC @etcoficial

BAR DA FÁBRICA: Aniversário de um ano da Banda Soul da Mata, com participação de Madhu, João Souza e Berilo, a partir das 21h.

BECO: Chope, Sertão e Berrante, 20h

CAFÉ MUZIK: Sextou no Muzik, com Tulipa Mapoa e Marcelo Almeida, a partir das 22h.

Nesta edição, a convidada especial, Tulipa Mapoa, traz o som tribal da noite de BH para o Muzik. E Marcelo Almeida, que já é consagrado nas sextas do espaço, volta à pista. Juntos, prometem fazer a noite mais divertida da cidade!

CULTURAL BAR: Festa “Na Batida!”, a partir das 22h.

Com funk, do Pagode, Carnaval e Eletro.

Duas festas em uma:

No Palco 1, funk, pagode e axé. Com Duvalle, Curt’aê, Alê Xavier e Carrossel

No Palco 2: Montado no Deck, será dedicado à música eletrônica, com apresentações de:Caio Nascimento, Rodrick, Future Inc, NB e Di Vilela.

ESPAÇO CIDADE: Feira Roza Cabinda de Economia Solidária, ocorre até as 18h, com visitação gratuita.



Atividade que faz parte da AGENDA NOVEMBRO NEGRO é promovida pela Associação de Reciclagem e Artesanato (Lixarte) e conta com quinze expositores.

FÓRUM DA CULTURA: Grupo Divulgação apresenta a peça “O Quinteto”, conclusão do trabalho com o Núcleo de Adolescentes, às 20h30





SENSORIAL ART: Misturadin, show do @grupoalquimia e participação especial do @ousasamba. Para completar o line-up vamos receber os DJs set: @lucca__dj e @juliabisaggio.

TEATRO PASCHOAL CARLOS MAGNO: Festival Sala de Giz

Peça: Ventre Balonguin, às 19h.

Peça: Terra sem Acalanto, às 21h30

SÁBADO (12)



AEROPORTO DA SERRINHA: JF Burguer Fest das 11h às 22h



Evento que conta com a participação de 16 hamburguerias e shows de Reck @reckjf, Tata Chama e as Inflamáveis @tatachamaeasinflamaveis, Ingoma @ingoma_ingoma + RT Mallone @rtmallone e @lauraconceicao10

BAR DA FÁBRICA: Galera Music apresenta show das bandas: Systema Decadente, Cova de Laços, Izanagui e Anatomika, com abertura da casa às 20h.

BECO: Baile do Silva, 20h

CULTURAL: Arena Gamer JF com Games, Esportes Eletrônicos, Música e Tecnologia. A partir das 13h

A primeira edição da Arena Gamer JF conectará universos somando música, artistas e um evento pulsante a toda tecnologia dos mundos dos jogos, transmissões, painéis de tecnologia, stands de inovações.

CAFÉ MUZIK: Balaclava, a partir das 22h, com Drunken Tales tocando Arctic Monkeys e Reptilianos tocando The Strokes

Drunken Tales e Reptilianos vão fazer o cover de duas bandas consagradas do Indie Rock. A tão aguardada noite traz o melhor do Arctic Monkeys e The Strokes pro nosso palco.

CULTURAL: Festa das Tribos, a partir das 22h

Primeira edição da Festa das Tribosm que consiste em uma noite open format que celebra a diversidade de todos os gostos musicais. Previsão de muita gente autêntica, bonita e disposta a cantar alto enquanto dançam e cantam hits variados. Ingressos limitados.shows com Kalli, Viffon, Vermin, Celsin, RT Mallone e Oli Feels

DANKE CLUB: Super BDay Party com tema Scorpions World Vide Live, com as bandas Capute, Pitrus, Lamas Fonzee e Maialuna

ESPAÇO CIDADE: Feira Roza Cabinda de Economia Solidária, ocorre das 10h Às 15h, com visitação gratuita.

Atividade que faz parte da AGENDA NOVEMBRO NEGRO é promovida pela Associação de Reciclagem e Artesanato (Lixarte) e conta com quinze expositores.

EXPOMINAS: 2ª Edição do JF Rap Festival, a partir das 21h, com Orochi, Matuê, Teto e MC Cabelinho

SENSORIAL ART: Baile do Miranda, às 20h

O cantor @thiagomirandajf celebra 18 anos de carreira e o seu mais novo projeto, com uma super banda.

FÓRUM DA CULTURA: Grupo Divulgação apresenta a peça “O Quinteto”, conclusão do trabalho com o Núcleo de Adolescentes, às 20h30

PARQUE DA LAJINHA

Como parte da agenda do "Novembro Negro" será realizada a "Visita Guiada - Memórias negras silenciadas: a comunidade da Vila da Prata" no Parque da Lajinha, às 10h.

Os participantes terão a oportunidade de conhecer a formação da comunidade Vila da Prata, que na década de 1970, foi removida para instalação do parque.



TEATRO PASCHOAL CARLOS MAGNO: 3º FESTIVAL DE TEATRO SALA DE GIZ

Peça: Nuang- Caminhos da Liberdade - Obalufônica às 14h

Peça: Kintsugi- 100 memórias - Lume Teatro, às 21hKINTSUGI - 100 MEMÓRIAS

SALA DE GIZ

SALA DE GIZ:3º FESTIVAL DE TEATRO SALA DE GIZ: Na Sala com Tatiana Henrique

NA SALA COM TATIANA HENRIQUE,às 18h



VIADUTO HÉLIO FADEL: SLAM DA HISTÓRIA, às 14h

Projeto financiado pelo Edital Quilombagens, tem participação gratuita e está incluída na AGENDA NOVEMBRO NEGRO





DOMINGO (13)



AEROPORTO DA SERRINHA: JF Burguer Fest das 11h às 22h

Evento que conta com a participação de 16 hamburguerias e shows de Carlos Fernando Cunha

@carlosfernandocunha_, da Banda 3 é Ímpar e Soul Rueiro @soulrueiro

FÓRUM DA CULTURA: Grupo Divulgação apresenta a peça “O Quinteto”, conclusão do trabalho com o Núcleo de Adolescentes, às 20h30

SEGUNDA-FEIRA (14)

BECO: Encontro de Compositores

Encontro mensal dos compositores de Juiz de Fora, abertura da casa às 20h

CAFÉ MUSIK : Forró do Berilo, 22h

Aquele arrasta pé do Forró do Berilo vem, nesta véspera de feriado, pra alegrar a sua semana. Chame seu par e venha dançar de rosto colado.



TEATRO PASCHOAL CARLOS MAGNO: Espetáculo "Aquilombola - Um Teatro Negro”, às 19h |Teatro



Peça financiada pelo Projeto financiado pelo Edital Quilombagens, entrada gratuita

