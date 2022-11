O Teatro Paschoal Carlos Magno recebe neste sábado (26) o espetáculo "A Magia do Feminino". O evento é uma ode ao feminino promovido pela Companhia Alzei Dança do Ventre. Os números trarão como a principal arte a Dança do Ventre, realçando a beleza, sensualidade, força e exuberância das mulheres.

No evento haverá a participação de profissionais da dança de outras escolas em Juiz de Fora, que além da Dança do Ventre, apresentarão números de Jazz, Tecido, Lira e Tango. O intercâmbio retrata também a parceria e união dos profissionais da dança na cidade, valorizando a cultura local.

O espetáculo acontece às 19h07 da noite. Os ingressos podem ser adquiridos pela Companhia Alzei Dança do Ventre, na Relojoaria São Mateus e no Tantra Studio.





