A decoração de Natal composta de luzes que será instalada em Juiz de Fora será acesa nesta segunda-feira (5), a partir das 19h30 no Parque Halfeld. Alguns pontos além da Parque também serão decoradas, como o Morro do Cristo, o Calçadão da Halfeld e o trecho da Avenida Rio Branco entre as Ruas Espírito Santo e São Sebastião. A ornamentação é feita por meio do projeto “Natal para Todos e Todas”, da Prefeitura de Juiz de Fora. A inauguração da decoração contará com uma cantata no Parque Halfeld, com o coral das crianças do projeto Criar Sesc, às 20h.

O objetivo das festividades é também reunir moradores e turistas em um dos pontos centrais da cidade, além de realizar a promoção da ampla variedade de produtos e serviços que o comércio de Juiz de Fora pode oferecer aos seus visitantes nesta época do ano. A instalação dos adereços é fruto do trabalho de várias equipes da Prefeitura .

Em um primeiro momento, a decoração abrangerá o Centro da cidade, mas, ao longo dos dias, diversas outras regiões, fora do centro urbano, terão suas luzes e decorações entregues. Elas receberão adereços que prometem encantar toda a população. A PJF divulgará, em breve, os locais que receberão as luzes e ornamentações natalinas.

As ornamentações seguirão até o Dia de Reis, 6 de janeiro. No Morro do Cristo será instalada uma estrela de led, enquanto as árvores e palmeiras do Parque Halfeld receberão cordões luminosos de lâmpadas de led e túnel de luzes. Além disso, com o intuito de simular o efeito de neve caindo, as árvores terão suas copas ornamentadas com conjuntos de tubos de snowfall. A Rua Halfeld, por sua vez, ganhará 15 arcos iluminados e, na Avenida Rio Branco, haverá 43 estruturas de luzes brancas no formato de cometas. A Casa da Guarda Municipal também receberá uma decoração especial.

