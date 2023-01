O grupo Metal LD promove no sábado, 21 de janeiro, seu tradicional churrasco. As bandas Triton, Cobaia e Children of Sabbath se apresentam no evento que começa a partir das 13h.

Será o quinto encontro do grupo, que existe desde 2018. O churrasco reúne metaleiros da cidade e região, pra uma tarde de muito som. Em um ambiente confortável, com campo de futebol e bastante espaço para reunir a família ao som de muito rock e metal.

Os ingressos custam $20 e quem for participar deve levar 500g de carne ou outra coisa pra grelha compartilhada. A pessoa também pode levar a sua bebida ou aproveitar o Chopp artesanal, que será vendido no local.

A Triton garante o melhor do rock nacional, e a Children of Sabbath fará um tributo ao Black Sabbath. Cobaia é prata da casa e o repertório conta com covers de bandas internacionais e nacionais, além de músicas próprias.

Mais informações e venda de ingressos através da página do Metal LD no Instagram.

Local do evento: La Bananeira – Rua Joaquim Otaviano, 143 – Lima Duarte.