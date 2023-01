Acontece entre os dias 24 e 26 de janeiro, a 3ª edição da Mostra de Móveis de Ubá. O evento está marcado para às 15h e vai acontecer no avilhão de Exposições do Horto Florestal, em Ubá, sendo uma realização do Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Mobiliário de Ubá (Intersind). O objetivo da feira é dar oportunidade de geração de negócios, apresentar os lançamentos e também as novidades e tendências que irão dominar o mercado moveleiro nos próximos meses.

Serão 90 empresas que estarão expondo o seus produtos, sendo o maior número de expositores desde a sua criação. A expectativa é de que 10 mil pessoas passem pela feira durante os três dias. O evento trará estandes padronizados com foco no produto e na redução significativa a quantidade de resíduos gerados na montagem e desmontagem. Os resíduos gerados durante o evento serão destinados a empresas com todas as licenças ambientais em dia, garantindo o menor impacto possível para o meio ambiente.

O evento contará com a participação do presidente da FIEMG Regional Zona da Mata e do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Panificação e Confeitaria de Juiz de Fora e Região (Sindipan), Heveraldo Lima de Castro, juntamente com o diretor da FIEMG Regional ZM e presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Juiz de Fora (Sinduscon-JF), Aurélio Marangon Sobrinho.

O evento, que é exclusivo para lojistas e com entrada proibida para menores de 16 anos, tem patrocínio do SICREDI e também apoio da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), da Prefeitura Municipal de Ubá, Simbiose Ambiental, Sayerlack, Energisa, Blu e Ubaense Impressos.

Serviço:

3ª Mostra de Móveis de Ubá

Data: de 24 a 26 de janeiro de 2023, de 15 às 21h

Pavilhão de Exposições do Horto Florestal – Ubá – MG

Evento exclusivo para lojistas