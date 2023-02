A folia está de volta às ruas de Juiz de Fora após dois anos de recomendação de distanciamento social em função da pandemia de Covid-19. A maratona do carnaval na cidade tem opções para toda a família, em diversos territórios e com manifestações culturais distintas. Além da programação oficial do Carnaval, o Parque Halfeld e o Parque Municipal recebem programação especial para toda a família.



A Prefeitura preparou um esquema especial de segurança, limpeza, circulação viária e banheiro químico foi montado pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) para atender o carnaval de rua da cidade, com o objetivo de garantir conforto e reduzir os impactos negativos do carnaval na rotina urbana.

A programação completa do carnaval, com mais de 80 blocos, pode ser conferida no portal da PJF e nas redes sociais da Funalfa, onde são feitas eventuais atualizações. Confira as atrações deste fim de semana:



Sábado (5)

-Meleka de Jacaré (infantil) – BR-440, ao lado da Represa de São Pedro | São Pedro |Das 10h às 12h

-Muvuka e Egbe Tóbi Ode + Xota Éfe – BR-440, ao lado da Represa de São Pedro | São Pedro |Das 12h às 20h

-Concentra, Mas Não Sai – Praça Armando Toschi Ministrinho | Jardim Glória |Das 12h às 18h

- Bloco do Moinho, com Parangolé Valvulado – Moinho Zona Norte (Av. JK 900) | Francisco Bernardino |Das 14h às 20h

- Súbita – Museu Ferroviário (Av. Brasil 2001) | Centro |Das 14h às 20h

- Esquenta da Rivais – Rua Evaristo da Veiga, Rua Henrique Dias, Praça Jeremias Garcia, Rua Martins Barbosa, Rua Evaristo da Veiga | Benfica |Das 14h às 18h

- Bloco do Mestre –Quadra da Escola de Samba Real Grandeza (Av. Brasil 1.220) | Costa Carvalho | Das 16h às 22h

- Rosário Folia – Praça Helvécio de Oliveira | Rosário de Minas |Das 20h às 2h



Parque Halfeld

-Venda e consumo de cervejas artesanais, a partir das 10h



– Recreação infantil do Sesc, a partir das 10h



– Trupe Lá na Lona - “Vivenciando o Circo”, a partir das 11h



– Show da cantora Sandra Portella, a partir das 13h



– Encerramento, às 16h



Domingo (5)

- Charmosas do Tamborim + Blocos dos Bancários – Praça da Estação – Rua Halfeld – Parque Halfeld | Centro | Das 10h às 15h

- Bloco da Imprensa – Rua Espírito Santo 738. Fica concentrado entre a Av. Itamar Franco e a Av. Getúlio Vargas | Centro |Das 12h às 18h

- Bloco do Moinho, com Bloco Só Love – Moinho Zona Norte (Av. JK 900) | Francisco Bernardino |Das 14h às 20h

- Guerreiras de Clara – Parque Halfeld | Centro |Das 14h às 18h

- Rosário Folia – Praça Helvécio de Oliveira | Rosário de Minas | Das 15h às 21h

Parque Municipal

– Trupe Lá na Lona “Vivenciando o Circo”, a partir das 11h



– Contação de histórias por Vanda Maria Ferreira, a partir das 13h