A 3ª Corrida do Bahamas, abre a 1ª etapa do “35º Ranking de Corridas de Rua” da Prefeitura de Juiz de Fora. A largada será no dia 19 de março, às 8h, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. A distância da corrida será de 6,5 km e a da caminhada sugerida de 3,5 km.

De acordo com a Prefeitura, a entrega dos chips será das 6h30 às 7h45, no mesmo dia da corrida, e a dos kits será realizada no dia 18 de março, no Bahamas São Vicente, localizado na Av. Rio Branco, 3760, de 13h às 18h. A corrida infantil irá ocorrer no mesmo dia, porém será às 9h45, no estacionamento do Estádio, exceto a categoria 14/15, anos que farão o percurso de 3,5 km.

As inscrições podem ser feitas pelo site ou presencialmente, na loja Terra Bike, localizada na Rua Roberto de Barros, 200, no Centro de Juiz de Fora. Elas variam de acordo com a escolha do participante: com kit corredor: até 05/03 (R$ 80,00), de 06/03 a 12/03 (R$ 107,00). Sem kit corredor: até 05/03 (R$ 53,00), de 06/03 a 12/03 (R$ 80,00).

Nesta edição, o circuito será dividido em dez etapas, três a mais do que ano passado. A “Meia Maratona de Juiz de Fora”, que será disputada em maio, terá o maior percurso, com 21 km no total.