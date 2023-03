A vida e a obra da maranhense Maria Firmina dos Reis (1822–1917), considerada a primeira escritora negra do Brasil, serão tema de uma roda de debate na próxima sexta-feira (24) às 18h, no Espaço Cidade, em Juiz de Fora (Paço Municipal – Avenida Rio Branco, 2.234 – Parque Halfeld – Centro).

De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, o evento “Por que precisamos ler Maria Firmina dos Reis?” terá a presença da multiartista carioca Renata Di Carmo, da gerente do Departamento de Memória e Patrimônio Cultural (Dmpac) da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), Maria Luiza Igino Evaristo, da jornalista Lucimar Brasil e da presidente do Conselho para a Promoção da Igualdade Racial (Compir), Marilda Simeão. O evento tem entrada franca.

No encontro, será lançado o livro “Maria Firmina dos Reis: diálogos contemporâneos”, de Renata Di Carmo, que leva o selo Bambual Editora. Nele, a autora destaca a atualidade da escrita da maranhense. O objetivo da roda de conversa é resgatar e divulgar o trabalho da bicentenária Maria Firmina, ainda pouco conhecido, apesar de seu pioneirismo e sua relevância literária. Filha de mãe negra e pai branco, ela passou boa parte da vida na casa de tio materno, que tinha melhores condições materiais. Tornou-se professora e sempre manteve uma postura antiescravista. Em 1847, foi a primeira mulher aprovada em um concurso público no Maranhão. Em 1859, estreou no mundo literário com o romance “Úrsula”.

Também assina outras publicações, como os contos “Gupeva” e “A Escrava” e o livro de poemas “Cantos à beira-mar”. O “Hino da Libertação dos Escravos”, em louvor à abolição, é outra obra de sua autoria.



Convidada especial

Doutoranda e mestra em Letras, especialista em Comunicação, graduada em Artes Cênicas, Cinema e Jornalismo, Renata Di Carmo desenvolve pesquisa em Novas Narrativas e Performances Negras, com prêmios pela Faperj e Capes. É autora do livro e atua como autora-roteirista, atriz, escritora, diretora, cineasta, poetisa, criadora de conteúdo, jornalista, crítica de artes, ensaísta, além de estar à frente da Churinga Produções. Tem trabalhado para empresas como HBO, Amazon, Netflix, Disney, Globoplay, Canal E! e Universal Channel. Entre os trabalhos que irão ao ar em breve estão as séries “Torto Arado”, “Cidade de Deus” e “Candelária”.