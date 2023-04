Será aberta nesta sexta-feira (14), às 18h, a 4ª edição da Mostra Ratazana, que acontece no Museu Ferroviário de Juiz de Fora, localizado na Avenida Brasil 2001, Centro. Até domingo (16), serão exibidos 30 curtas-metragens produzidos em diferentes formatos e gêneros. As sessões têm entrada franca e, além da Mostra Competitiva Sem Esportiva e da Mostra Marmelada, o público terá acesso a uma programação alternativa, com masterclasses, discotecagem e banquinhas com produtos independentes.

O nome da mostra é uma referência ao mercado alternativo de audiovisual, já que a iniciativa é focada na divulgação de filmes caseiros ou de baixo orçamento. A classificação indicativa é de 18 anos.

A primeira edição da Mostra Ratazana, criada por Diego Navarro e Francisco Franco, aconteceu em 2014, em um barzinho do bairro São Mateus. A proposta era popularizar o ambiente cinematográfico e mostrar que para produzir e consumir filmes não é necessário estar incluído em grupos intelectuais e estéticos, nem frequentar o ambiente acadêmico. A segunda e a terceira edições da mostra aconteceram dentro da agenda do Festival Primeiro Plano, nos anos de 2018 e 2019.

Já em 2023, com recursos do edital Exibe Minas e do Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais, a mostra mantém sua essência, mas conta com a infraestrutura do Museu Ferroviário.

Uma das produções selecionadas para esta edição é o curta “Ernesto”, uma animação surrealista, produzida pelo Estúdio Inhamis e financiado pelo Programa Cultural Murilo Mendes, mantido pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e gerido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).



Confira a programação abaixo.



Sexta-feira (14)

18h – Cerimônia de Abertura e exibição dos curtas:

. Vencedores das edições anteriores da Mostra Competitiva Sem Esportiva

. Documentário “Umbaúba”, de Maurício Nascimento.

. Première da animação surrealista “Ernesto”, do estúdio Inhamis | Filme financiado pelo Programa Cultural Murilo Mendes

Sábado (15)



14h às 16h30 – Masterclass com Cláudio Oliveira e Hugo Drumond

16h30 às 18h – Mostra Competitiva Sem Esportiva (20 filmes)

18h – Discotecagem de Amanda Fie



Domingo (16)

14h – Sessão Marmelada (filmes eliminados na Competitiva Sem Esportiva devido à conexão entre o diretor e o staff da mostra)

15h – Première do documentário “Do Paraybuna pra cá”, de Rodrigo Ferreira e Ciro Cavalcante, e debate entre os realizadores e personagens do filme.

16h – Cerimônia de encerramento e premiação

17h – Discotecagem de Gramboy

20h – After no Beco (Avenida Garibaldi Campinhos 38 – Vitorino Braga) com o DJ EverBeatz