As bandas Legrand e Varanda se encontram para uma noite de apresentação e valorização da cena musical independente de Juiz de Fora, na próxima terça-feira (9) no Cine-Theatro Central. O espetáculo, promovido através do projeto Palco Central, será conduzido pelos dois grupos e contará com a participação de outros artistas convidados, com repertório exclusivamente autoral dos participantes.

Segundo a organização do evento, as bandas anfitriãs da noite já dividiram outros palcos e desenvolveram uma afinidade sonora e de público, que é compartilhada também pelos artistas convidados para contribuir com o espetáculo.

Atualmente, a Legrand acumula oito anos de história no rock independente e alternativo, com composições dançantes que dialogam com a realidade da juventude. A banda tem um EP e um disco lançados, que podem ser conferidos nas plataformas de streamings. Novos projetos estão a caminho e, ainda neste ano, a banda pretende lançar um disco duplo.

A outra anfitriã, Varanda, tem quatro anos de história e uma pluralidade de inspirações que convergem no psicodelismo e nos estilos brasileiros. O quarteto tem dois EPs lançados, que também podem ser conferidos nos streamings. A apresentação no Palco Central terá uma dinâmica de revezamento e parceria entre os grupos.

A entrada é franca e os ingressos limitados a 120 pessoas, com retirada na recepção do

teatro, de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Sábado, das 9h às12h.

Outras informações: Cine-Theatro Central – (32) 2102-6330

