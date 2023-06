Contando com produtos de artesanato, decoração, moda, gastronomia e terapias corporais, a Feira Mix traz para o público juiz-forano 26 estandes com expositores de Itaipava/Petrópolis, neste sábado (3), entre as 11h30 e as 19h30, no Trade Hotel, no Bairro Cascatinha. A entrada é gratuita.

É a segunda vez que a feira com produtos da Serra Fluminense ocorre em Juiz de Fora. De acordo com a produtora Martha Senna, aproximadamente 20 expositores oferecem um pouco do que se produz na região, oferecendo uma opção alternativa de compras, lazer e relaxamento. Haverá também a participação de expositores da própria cidade de Juiz de Fora, nas áreas de artesanato e gastronomia, fazendo a integração com os participantes petropolitanos.



As massagens serão um diferencial no evento. Pedras quentes, drenagem linfática e reflexologia são algumas das opções para um momento de relaxamento com direito a músicas que criam uma ambientação. As massagens podem ser agendadas pelo whatsapp: (21) 99602-1619.