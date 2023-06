Marcus Amaral e Alexandre Pereira apresentam o show "Eles e a Marrom", um passeio pela obra da compositora, intérprete e multi-instrumentista que completa 50 anos de carreira, neste sábado, às 20h, no Teatro Paschoal Carlos Magno. O projeto, que teve início em julho de 2017 volta ao palco do Paschoal, após um ano. A apresentação é livre para todos os públicos e tem repertório selecionado para incluir as várias fases do trabalho de Marrom.



O projeto é retomado após uma temporada de apresentações pelas casas noturnas de Juiz de Fora, em função da celebração das cinco décadas de história com a música da artista maranhense. Além de Marcus e Alexandre, a iniciativa conta com os músicos Alexandre Pereira e Marcus Amaral, que dividem os microfones, e terá participação dos músicos Cesar 7 Cordas (violão), Fabrícia Valle (percussão), Fernando Bonifácio (saxofone) e Henrique Nogueira (bateria).

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla e podem ser adquiridos também nos postos de venda física: Rua Halfeld 792, Centro; e Rua Braz Bernardino, 58, Centro.

A cantora foi a grande homenageada do “Prêmio da Música Brasileira”, a maior premiação da canção nacional, que teve cerimônia de premiação realizada no último dia 31. A sambista também será enredo da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira no Carnaval 2024.





