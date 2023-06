Será inaugurada neste sábado (17), às 16h30, a reforma da Praça Antônio Carlos. O evento de inauguração conta, ainda, com o show da banda Bangalafumenga, um dos maiores blocos de carnaval do Rio de Janeiro, às 17h.

Com investimento de R$ 5.689.444,77, a inauguração da revitalização da Praça Antônio Carlos faz parte da programação de presentes de aniversário de 173 anos de Juiz de Fora, lançado pela PJF. A infraestrutura do piso da Praça é totalmente nova para receber as atrações musicais que serão realizadas no local. O palco está renovado e em novo local, como forma de minimizar o impacto sonoro para os moradores da região. A praça agora também tem novos bancos, novo arvorismo e uma nova fachada para o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas.

Reabertura com shows



Para o show de abertura da Praça, com apoio cultural da Cervejaria Antuérpia, a PJF preparou uma apresentação com o bloco Bangalafumenga, tradicional banda do Rio de Janeiro, com quase 25 anos de atividade. O grupo tem sua bateria conhecida por uma mistura de ritmos que deixa o repertório mais divertido e eclético. A sonoridade que a banda produz é uma maneira de demonstrar que além de carnavalesca, trabalha com distintos e peculiares ritmos brasileiros, resgatando as origens e as culturas diversificadas da miscigenação musical. O Banga, como também é conhecido, acontece tradicionalmente no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro.

E as comemorações continuam no domingo! Confira a programação:

- 14h - Glicose no Samba

- 16h - Só Love

- 18h - Rock Story