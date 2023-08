Nesta quinta-feira (3), às 19h, o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora realiza o 'II Comunic(Ação)'. Segundo a instituição, esse evento é direcionado para profissionais da comunicação que utilizam as redes sociais para divulgação de seus produtos e serviços. Ele também conta com a presença da jornalista, mestre e doutora em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Melissa Ribeiro, e do professor Cláudio Santos, doutorando em Direito pela PUC-Rio, mestre em Direito Privado pela PUC Minas e especialista em Direito Digital e Proteção de Dados.

Entre temas relevantes a serem abordados estão o "Agile Marketing" e "Direito autoral na era digital". Com a crescente transformação digital e a evolução das mídias sociais, o Agile Marketing tornou-se uma abordagem indispensável para os profissionais de marketing. Para isso, Melissa Ribeiro compartilhará insights sobre a aplicação da gestão ágil em soluções de marketing em uma empresa especializada em CRM da América Latina, onde atualmente trabalha. Além disso, ela é trainer e mentora de Agile Marketing no Agile Institute Brasil.

Já Cláudio Santos trará uma perspectiva sobre os desafios jurídicos enfrentados na era digital, especialmente em relação aos direitos autorais. "Se está na internet, será que não tem dono?", essa e outras questões serão abordadas em sua palestra, debatendo sobre a regulamentação legal no mundo digital.

A participação no evento é gratuita e aberta a todos os interessados. O Centro Universitário Estácio Juiz de Fora fica na Avenida Presidente João Goulart, 600, no bairro Cruzeiro do Sul.

