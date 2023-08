Neste mês de agosto, Juiz de Fora recebe o Saloon BBQ, no estacionamento frontal do Jardim Norte, durante dois finais de semana, sendo de 11 a 13 de agosto e de 18 a 20 de agosto. O Saloon promete churrasco em cortes especiais, carnes nobres de alta qualidade e uma variedade em cervejas artesanais de diferentes aromas e para todos os paladares: dos amadeirados de rótulos envelhecidos aos sabores cítricos encontrados no estilo IPA.

Este bar foi inspirado nos típicos cenários dos filmes de faroeste com ‘saloons’, uma espécie de bar do Velho Oeste norte-americano. O evento possui entrada franca e reúne atrações e shows ao vivo das 11h às 22h.

Outras atrações do Jardim Norte

O Dia Internacional da Cerveja será neste sábado (5) e, em comemoração, o Mr. Tugas vai percorrer algumas praças da cidade de 09h às 18h em alguns locais secretos, que serão revelados somente ao decorrer do dia. A caravana percorrerá um circuito e permanecerá durante uma hora em cada ponto, com chope sendo vendido a R$ 2. O destino final é a Alameda Gourmet, do Shopping Jardim Norte, com show Muamba e muitas opções de gastronomia.

Além disso, este é o último final de semana para aproveitar o parque oficial da Galinha Pintadinha e a maior roda-gigante indoor do Brasil.