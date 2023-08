Na próxima terça-feira (15), Juiz de Fora recebe o cantor e compositor Guido Del’Duca que se apresenta no Palco do Cine-Theatro Central, localizado na Praça João Pessoa, Bairro Centro, às 18h30. A entrada é franca e os ingressos são limitados a 120 pessoas, com retirada na recepção do teatro de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Sábado, das 9h às 12h.



O show no Palco Central será a primeira apresentação com as novas músicas do projeto “Normose Romântica”, ainda em processo de criação. Nele, Guido Del’Duca aborda temas pessoais do artista, como seus anseios, paixões, questionamentos e aprendizados, mas que, na música, se tornam universais.

Sobre o artista

Guido Del’Duca está no cenário da música em Juiz de Fora há 8 anos, quando lançou seu EP “Homem Banda”. Logo em seguida, em 2016, o artista lançou o álbum “Guido”, que contava com as faixas “A tal da Beleza” e “Quando te vi no Krismra”, já conhecidas do público. No último ano, Guido apresentou seu EP visual “Desenloquecer?” no Teatro Paschoal Carlos Magno, projeto que foi fruto de aprovação pela Lei Murilo Mendes de incentivo à cultura.